Amazon es como El Corte Inglés

¿Quién no ha entrado por la puerta del Corte Inglés del Duque, dándole la ventolera del techo?

Por ahí, creo, hemos entrado de la mano de nuestras madres, todos alguna vez. Te ofrecen como recibimiento la sección de perfumería. Para ellas, irresistibles cremas, maquillajes y perfumes llegados de las mejores firmas de París, que amablemente les ofrecen, en forma de dosis de regalo o tira de papelito, impregnado en la fragancia; para los varones, un deleite de dependientas monas, estilosas, jóvenes o maduras, pero elegantísimas y sonrientes, que más de una vez nos han ayudado en algún apuro de aniversario o reyes magos.

Los dependientes de planta de El Corte Inglés, sobre todo los que llevan la insignia de veteranos de la casa en la solapa, cuando yo era niño, me parecian omnisapientes. Este hombre -pensaba yo- lo sabe todo: se conoce cada rincón de este laberinto persa y te dice donde estan los balones, los sofás y las sartenes. Las únicas que saben más que ellos -barruntaba yo mientras mi madre me clavaba sus sortijas en mi tierna manita infantil para que no me perdiese- son las dependientas: señoras de todas las edades -bien peinadas, de manos muy cuidadas- que parecían conocer los mas intrínsecos detalles del proceso de encogimiento de un prenda al lavarla, verdadera terra incógnita para un varón de tierna edad, como yo era, cuyo interés se limitaba a conseguir el prometido garbeo por la planta de los juguetes, el anzuelo cebado en el que picó, para acarrearlo hasta allí, en una mañana de sábado.

Por estos recuerdos, porque en El Corte Inglés cumplen su palabra y te devuelven el dinero de las compras sin rechistar; te llaman cuando ha llegado el encargo que hiciste, y por su supermercado: tan bien surtido de todo, mi paraíso de salvación durante el confinamiento del Covid, donde gustosamente me dejaba los cuartos para los homenajes caseros; por estas cosas, digo, si El Corte Inglés, tuviese dificultades de existencia, estaría dispuesto a invertir, sin duda, con una modesta aportación para ayudar.

Y en la era digital, esa filosofía la cuida Amazon. Tienen de todo, te lo traen enseguida, no protestan por devoluciones, localizas en un momento lo que pediste hace tres años, te guardan varios domicilios de entrega: el de tu casa, el de la oficina o el de la playa, para que elijas el que te apetezca, y si te apuntas a una plataforma de series y películas por unos días de prueba, después te das de baja sin que te den la tabarra, te hagan preguntas o intenten fidelizarte a base de llenarte la bandeja de correos. No son jartibles, son gente educada, que te ofrecen su servicio, pero no te atosigan dando la brasa en la siesta ni machacándote con publicidad molesta.

Y por eso, aunque dando una vuelta por la red, pudieses encontrar un poco más barato lo que buscas, con tal de no rellenar un formulario más, meter y recordar una nueva clave, soportar doscientos intentos de venderte lo que no necesitas y otras torturas similares, acabas comprándolo en Amazon.

Los que saben de marketing digital, aún no han dado con la forma de colocar publicidad efectiva en internet. Van probando, desde ventanas que emergen durante la lectura de un artículo, anuncios obligados antes de ver los videos (que duran más que el video) o señuelos de click bait del tipo de “si quiere saber cómo conseguir el éxito en todos los terrenos y no sufrir nunca más una decepción, lea esto”. Y si la publicidad sirve para vender, creo que El Corte Inglés y Amazon han dado en la tecla: aquí tiene usted de todo, no le vendemos lo que no quiere, no le incordiamos y le damos la razón. Fidelidad asegurada, creo yo, de por vida.