Amo a Meryl Streep

Creo que empecé a amarla porque se parecía –aún se parece– a una novia que tuve en la adolescencia, Mari, de la Carretera de Su Eminencia, quizá el amor de mi vida. Digo quizá porque tengo ya una edad y sigo sin tener claro que es eso del amor, como cuando lloraba por ver a la Mari, que así la llamábamos en la familia y en el barrio. Un día vi una película de Meryl, Enamorarse, con Robert de Niro –ellos son mis actores favoritos–, una maravilla, y descubrí que se parecía mucho a aquella muchacha del barrio. Desde entonces amo a la actriz y, lógicamente, lo hago en silencio y con respeto. Si un día tuviera la oportunidad de estar delante de ella, seguramente me arrodillaría y le cantaría esta soleá con los brazos abiertos:

Te estoy mirando y no sé

si el amor vive en tus ojos

o tú en los ojos de él.

El amor puede nacer también de la admiración y seguramente la amo no solo porque se parezca a quien tanto quise o porque me parece una actriz como una catedral, sino por cómo es como ser humano, por su compromiso con los demás y su enorme personalidad de mujer de bandera en todos los sentidos. Ayer dio un discurso con motivo del Premio Princesa de Asturias –más que merecido–, que me dejó tocado. Me encantó que citara a Lorca y Picasso y que sacara las palabras, en general, del corazón. Y, sobre todo, el final: “Lo importante es escuchar”, dijo, con una luz en la cara que podrían haber apagado perfectamente las luces del teatro. Siempre tiene esa luz en la cara, como el faro que alumbra al mundo.

Hay muchos motivos para sentirse orgulloso de ser español, y más en estos momentos tan delicados de nuestra convulsa historia como país. Ver a esta gran mujer en Asturias, tan cerca de donde vivo –solo a 784 kilómetros–, ha sido algo maravilloso y de una gran emoción. Qué coraje que no me hayan invitado, pero no pierdo la esperanza de que un día coincida con ella en alguna parte del mundo y pueda por fin arrodillarme y cantarle la soleá de unas líneas más arriba. Sería una soleá desgarradora, sacada de esa parte del alma donde los sueños se hacen realidad.