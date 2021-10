Amor, tiempo y muerte

¿Has visto la película “Belleza Oculta”? yo la descubrí hace unos días y, aunque por momentos resulta bastante previsible, me gustó la invitación a la reflexión que hacía sobre tres conceptos clave: el amor, el tiempo y la muerte. El film trata sobre como tres compañeros intentan ayudar a su jefe para que supere una tragedia personal que lo hunde en una profunda depresión. Para lograrlo, el equipo contrata a tres “actores” para que representen los papeles del amor, el tiempo y la muerte, respondiendo así, “en persona”, a unas cartas que el jefe escribió a cada uno de los tres conceptos...

¿Cómo sería tu carta?

¿Lo has pensado? Mientras veía la peli, esa idea rondaba mi cabeza... ¿Qué le diría yo al amor?¿y al tiempo?¿y a la muerte? Si tuvieras que elegir a uno sólo para enviarle tu misiva, ¿a quién sería? Yo creo que si tuviera que centrarme en uno, sería en el amor porque, en la práctica, es el único sobre el que tienes poder de elección, quiero decir, no puedes inventar días de 30 horas (aunque, a veces, los necesites), tampoco tienes poder sobre el día en el que te llegará la hora, sin embargo, tú sí que eliges a quien amar...

El amor tiene la increíble capacidad de transformar vidas (y su ausencia causa importantes estragos en todas las existencias), el tiempo vivido con amor es un tiempo de calidad y cuando nos toque irnos, nos iremos en paz desde la satisfacción de haber dado y recibido amor...

Si tuviera que darle un título a mi carta al amor creo que sería: “AGRADECIMIENTO”, porque desde que nací, mis padres me quisieron con locura, me enseñaron el sentido del amos desinteresado porque el amor se aprende y se re-crea, no sólo me refiero a que se disfrute (¡evidentemente!) sino a que también, una vez aprendido lo que es amar, cada uno le damos nuestro toque personal, lo impregnamos de nuestra propia subjetividad, lo vivenciamos a nuestra manera, ahí está la re-creación: primero lo aprendemos y luego creamos a partir de lo aprendido ¡como si el amor fuera una obra de artesanía!

¿Y tus conceptos clave?

Otra pregunta que asaltaba mi mente es si me quedaría con estos tres conceptos clave o los míos serían diferentes, ¿tú qué decidirías? En mi caso, me quedaría con el amor y en lugar del tiempo y de la muerte pondría la capacidad de disfrutar y la motivación porque quien tiene la misma cara cuando le toca la lotería que cuando le pisan un callo, le da igual tener más o menos tiempo, porque si no sabe disfrutar de nada, vivirá su vida en blanco y negro y, lo que es aún peor, irá restando color de la vida de quienes están alrededor... El saber disfrutar de cada momento, de cada persona y de cada lugar es esencial para tener una vida de calidad.

También se me hace básico tener un motor para la acción (”motivación”), de forma que puedas responder con plena convicción a la pregunta: “Y tú, ¿por qué te levantas por las mañanas?”, pues quien sea incapaz de responderla, sepa que se encuentra inmerso en una existencia vana...

Así pues: amor, capacidad de disfrute y motivación serían mis tres conceptos clave para llenar de sentido esta singular misión que es la vida. Descubre los tuyos y, si lo has hecho ya, sigue bien atento a todo lo que te tienen que enseñar...