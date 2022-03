Anabel Pantoja, Matamoros y el novio de no sé quien ¿a Supervivientes 2022?

Una nueva edición de ‘Supervivientes’ está preparándose. Ya se conoce que Jorge Javier Vázquez estará al frente de las galas más importantes y que le acompañarán Carlos Sobera, Lara Álvarez e Ion Aramendi. El gran desastre que está suponiendo ‘Secret Story: La Casa de los Secretos’, en cuanto a índices de audiencia, para Mediaset la quieren paliar con una promo robusta y atractiva que lleve a los espectadores a desear disfrutar con ‘Supervivientes 2022’.

El problema es que los nombres de los participantes que empiezan a sonar con fuerza son entre desalentadores y reiterativos, cargantes y aburridos.

Anabel Pantoja es uno de esos nombres. Ha decidido no volver a ‘Sálvame’ aunque ya les digo yo que en cuanto regrese de Honduras estará cada tarde en ese programa. En esto del mundo de cotilleo convertido en estercolero moral, ya se sabe que esta es una práctica habitual. Si no me falla la memoria, Anabel Pantoja ya estuvo participando en este reality durante un par de semanas. Repite, ahora en calidad de influencer, con la autoestima más alta y la creencia de estar arropada por medio mundo. Seguramente, otro de los objetivos de Anabel Pantoja es perder unos quilos (que nadie se lleve las manos a la cabeza porque algunos antiguos concursantes han confesado que viajaron hasta Cayos Cochinos por esta razón). El mundo de los influencers demanda mucho y exige que los cánones de belleza, impuestos absurdamente por ellos mismos, sean respetados. En cualquier caso, da igual si quiere adelgazar o engordar comiendo arena de playa. El caso es que nunca le da por ir a una biblioteca o aprender a hablar inglés. No alcanzo a entender como esta chica puede influir en alguien sin saber hacer la o con un canuto, demostrando ser una cateta incapaz de aportar nada de nada. Misterios de la Internet que se me escapan.

Otro nombre que suena es el de Kiko Matamoros. Un yayo en estos programas siempre da mucho juego. Aunque tampoco veo qué pinta en todo esto. Supongo que hacer caja es lo que busca este hombre. ¿Será capaz de aguantar a sus compañeros? ¿Será capaz de comer solo un puñado de arroz cocido? Si tenemos en cuenta su arrogancia, a la primera pregunta es no. Si consideramos el tren de vida que lleva, a la segunda es no.

Me dicen que otro que viajará es el novio de Rocío Flores. No sé si sigue siendo pareja de esa chica o si ya no lo es. Me importa un bledo. Eso y si participa o no en el programa, eso y si se llama Inocente o Sebastián.

Si este es el nivel, el índice de audiencia será catastrófico. La saturación es mala compañera de viaje en televisión. Y si le sumas la mediocridad y la irrelevancia, el resultado es desastroso.

Ya les iré contando. A ver qué nombres van sonando.