Anatomía del aporte de valor

La palabra “aval” es de origen francés, en concreto es una abreviatura de la forma medieval a valoir (a validar), así es como ha llegado hasta nosotros la firma que figura al final de un documento para garantizar su valor.

El mejor «AVAL« es el Aporte de VALor y si te preguntas que dónde está, pues... Muy lejos no tienes que buscar: eres TÚ mismo (Talento Único).

En más de una ocasión, me han preguntado por mis fuentes de motivación, la más potente: saber que me tengo a mí misma, así sé que superaré cualquier cisma externo. Cuando hay un interior bien cohesionado (dimensión mental, emocional y espiritual) el “AVAL” -Aporte de VALor- está garantizado. Esto es lo que llamaba el profesor Stephen Covey “afilar la sierra” (el 7º hábito de la gente altamente efectiva), se trata de alimentar las cuatro dimensiones de la persona (física, emocional, mental y espiritual) para crear una sinergia positiva que enriquezca la realidad. Conectando con la riqueza, ahí va una certeza: el “AVAL” -Aporte de VALor- en “TACO” se puede materializar. ¿Te gusta el “TACO”? ¡a mí también! Y es que tu TAlento y tu COnfianza, con el “AVAL”, ¡cotizan al alza! Cuanto más valor aportes a la sociedad –fruto del original “TACO” (TAlento y COnfianza)- más beneficios tangibles e intangibles vas a disfrutar.

La mejor garantía con la que cuentas para firmar el papel de tu vida (en el que queda contemplada tu faceta humana, personal, empresarial...) es tu iniciativa, garantizar que las cosas ocurran en lugar de dejarlas suceder es algo que suele convencer.

La iniciativa humana da lugar a la siguiente sinergia:

Iniciativa -> Responsabilidad -> Fortaleza de Compromiso

El “AVAL” (Aporte de VALor) se nutre del ingenio de las personas proactivas quienes ponen de manifiesto diariamente su iniciativa a través de su habilidad para responder ante cualquier situación (responsabilidad); el ejercicio cotidiano del saber hacerse cargo de la propia realidad desemboca en un importante fortalecimiento del compromiso (con uno mismo, con tu equipo, familia, empresa, sociedad, país...) y así es como nace y se desarrolla el genuino Aporte de VALor.