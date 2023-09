Andalucía, en alerta

Tengo en mis brazos a mi pequeña Olivia, de nueve meses, mientras escribo esta columna. Y la miro, a la vez, con ternura y con preocupación porque no sé con qué Andalucía se va a encontrar en unos años. Tengo miedo de que sólo halle en ella un lugar de vacaciones y no el sitio en el que echar raíces y prosperar sin carné político. Quizás mi columna no tenga la misma relevancia que las canciones de Carlos Cano en aquellos años 70, cuando reivindicaba el Estatuto de Autonomía para nuestra tierra. Puede que nosotros, como prensa, no seamos tan determinantes como en los albores de la democracia, con el cura Javierre al frente de esta centenaria cabecera. Pero toca pedir tierra y libertad.





Corría el final del siglo XIX cuando un tradicionalista y carlista vasco, Sabino Arana, se obsesionó leyendo libros torticeros y partidistas sobre los orígenes de unas falsas Vascongadas libres e independientes, intentando por todos los medios justificarse. Aquella pertinaz obsesión le llevó, al calor del nacionalismo que bullía en media Europa, a luchar con txapela y txalaparta, por una independencia total de lo que más tarde se llamó artificialmente Euskadi. Que a nadie se le olvide que llegó a calificar de chusma, por las deplorables condiciones en las que vivían, conviviendo con enfermedades, suciedad y miseria en aquella Bilbao gris pero llena de fábricas y jornales, a los centenares de emigrantes andaluces que trabajaban a destajo de sol a sol. Una miseria que era menos severa que la que padecían en nuestra tierra. Maldito atraso.