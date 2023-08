«Ángeles Victoriosos» contra el cáncer de mama

Cheleska Pérez, Rosa Cedeño, Milagros Rodríguez, Yarima Orozco, Solvi Guzmán, Mery González. Son algunos de los nombres representativos de la Fundación Ángeles Victoriosos. Jóvenes mujeres victoriosas contra el cáncer de mama a base de coraje y de humor, de voluntad, de no venirse abajo, de confiar en sus fuerzas, de desterrar las emociones negativas, de confiar en sus médicos, de contar con el apoyo de sus parejas y familiares. Afirma el filósofo vasco Javier Sádaba, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, que la evolución humana ha mantenido entre nosotros el humor porque es fundamental para la supervivencia. Por tanto, una persona sin humor “no es móvil, no tiene poros, no vibra con los demás. Le falta, en suma, solidaridad”.

Desde Ciudad Guayana, en el sur de Venezuela, las mujeres de Ángeles Victoriosos transmiten humor y alegría y han decidido poner buena cara al mal tiempo que les tocó vivir a causa del cáncer de mama. Estar junto a ellas es un placer y una inyección de vida, ellas que sintieron que esa vida las podía abandonar nos regalan una lección de cómo mediante la unión y la mirada al frente se puede seguir disfrutando de la luz de cada día, doble luz en verdad, la que nos regala el amanecer y la que ellas irradian por sí mismas. Un mínimo ejercicio de empatía nos puede llevar a sentir algo de lo que estas mujeres han tenido que padecer hasta llegar a un final feliz, a una paz que, como toda paz, debe ser cuidada minuciosamente para que no se rompa. “Hay unas células durmientes que no deben despertar y para eso hay que controlar las emociones, entre otras medidas”, afirma Mery, una de las impulsoras de la Fundación, a la que han nombrado presidenta.

Cheleska viste una camiseta diseñada en la Fundación, creada en 2015. “El cáncer de mama no usa calendario. No esperes para hacerte chequeo”, se lee en su espalda. Todas sintieron la absoluta soledad, la confusión, el terror al futuro cuando les diagnosticaron su enfermedad. “Solté un llanto terrible cuando me lo dijeron, mi esposo me animó”, dice Solvi, que tuvo y tiene que viajar desde Santa Elena, cerca de la frontera de Venezuela con Brasil, hasta Ciudad Guayana para afrontar su curación. Unos 900 kilómetros. La Fundación corrió con buena parte de sus gastos, un tratamiento de radioterapia de 33 sesiones puede costar 6.000 dólares. No hay en Venezuela un seguimiento público adecuado de esta enfermedad aunque sí ayudas y atenciones en algunas fases de la misma como la quimioterapia.

Milagros afirma que no se anduvo por las ramas. Tras la impresión del diagnóstico se repuso algo y dijo a los médicos: “Rápido, si esto me puede llevar a la muerte, quítenme mis mamas cuanto antes”. Yarima tenía 23 años al recibir el jarro de agua helada de que padecía cáncer bilateral de mamas. Años después y tras recorrer su calvario correspondiente aminorado por la unión con sus compañeras y por su esperanza en Dios -“Dios guiaba todo, todo venía de la mano de Dios”, razonan la mayoría de ellas por no decir todas-, luce Yarima sus senos sin rubor. No es para menos. “Tengo tres hijos y al tercero no pude darle el pecho como hubiera sido mi deseo. Además, veía ropa que me gustaba, yo quería estar atractiva y no me la podía poner”.

Con Rosa la ironía y el humor aparecen con toda claridad. “Bueno, yo ya no soy tan joven, me operaron de un pecho y cuando me veía uno y otro parecían el polo norte y el polo sur, a uno lo llamaba Lola y al otro Lolita, menos mal que luego llegó la super reconstrucción mamaria”. Rosa le dijo antes al médico: “Si me toca, [morir] vale. Si me puedes salvar, adelante”. La super reconstrucción puede prolongarse durante seis o siete horas en un quirófano.

Las creadoras de la Fundación Ángeles Victoriosos han contado y cuentan siempre con el apoyo de la doctora Daisa Medina y del doctor Roberto Echevarría, ambos socios en una consulta de mamografía y cirugía. Se trata de médicos de verdad, de los que están pendientes de su trabajo y se realizan con él, no es raro que antepongan la salud y adapten sus emolumentos al bolsillo de sus pacientes de las que te hablan con sumo cariño. Junto a este gesto vocacional han contado con otros, por ejemplo, con la generosidad del Instituto de Cirugía Electiva Ambulatoria Guayana que les ha cedido quirófanos a precios asequibles y especiales. En ese centro laboran o han ejercido sus buenos oficios el doctor Gustavo Caruso y el doctor Edgar Mendoza, hay que citar todos estos nombres y otros que seguramente me dejo porque personifican la entrega a los demás, una entrega callada pero efectiva e imprescindible.

Las mujeres de Ángeles Victoriosos pasaron por el quirófano y después solían coincidir algunas en la sala de espera para radioterapia. Allí empezaron a conocerse y a comprender que no podían venirse abajo. Tuvieron conocimiento de un programa de risoterapia al que llamaban “Yoga de la risa”, impulsado por el doctor Luis Navas y por la doctora Deisy Martínez. Acudieron a él y dieron en la diana. Fue un bálsamo para la esperanza que ellas completaron con su no dejarse vencer por las circunstancias adversas. De estas heroínas no se suele hablar con la frecuencia que merecen, se les da una intensa importancia en esa parte del mundo donde el entorno es más propicio para el optimismo y mucho menos en estos lugares en los que hay que luchar mucho más por sobrevivir. Y para sobrevivir, las mujeres de Ángeles Victoriosos han hecho lo que los seres humanos llevan ejercitando toda la vida y que ahora está en crisis: unirse, trabajar en grupo, comunicarse, reír juntas. Es algo que estamos olvidando hoy para rendirnos sin condiciones a una sociedad digital que nos aísla de tanto comunicarnos virtualmente.

Sentarse con estas mujeres y hablar largo y tendido con ellas daría para un libro. Esto no es más que un pequeño testimonio de una existencia grande y ejemplar. La Fundación -informa Mery- tiene entre sus objetivos trabajar con los familiares de las afectadas, trabajar en equipo con esos familiares y entre las componentes y seguir concienciando a personas físicas e instituciones públicas y privadas de la necesidad de apoyar este tipo de instituciones. Todo bajo un lema muy ilustrativo: “Infórmate, Ocúpate y Comparte”. Larga vida a las iniciativas que defienden la vida y el humor. Les dije a todas: “vosotras sois unas guerreras contra el cáncer”. Contestaron: “No nos gusta eso de guerreras, suena a guerra, a violencia, queremos mejor ser ángeles que trabajan para alcanzar la victoria”.