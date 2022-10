Año 9999, ¿por la mañana o por la tarde?

Acabo de renovar mi DNI, me lo han actualizado diez años, hasta 2032, será la última vez en mi vida que lo hagan, aunque ya veremos. Mi prima Aurelia -más hermana que prima- que ha sobrepasado las 70 castañas, renovó y volvió de la comisaría con un DNI que es válido hasta el 1 de enero del año 9999. Me recordó el asunto la reacción de aquel del chiste que contaba Paco Gandía, el que iba buscando trabajo y lo citaron para dentro de unos años y preguntó con sorna: “¿Vengo por la mañana o por la tarde?”.

¿Dónde estaré en el 2032? ¿Habrán terminado el cacho de la línea 3 del metro? No se olvide que lo que proyectan no es ni siquiera la línea 3 sino un pedazo de esa línea. Y en 9999, ¿dónde y cómo estará Sevilla? ¿Existirá? ¿Todavía saldrá cada día un paso a la calle con el gasto extra para los bolsillos de todos que eso supone? Hasta el arzobispo emérito, Juan José Asenjo, les dijo a sus fieles que se estaban pasando con tanto paso fuera de la Semana Santa. Cortes de calles, horas extras de los agentes de tráfico, retenciones, a veces para que cuatro ciudadanos devotos paseen a su devoción ante los ojos -y el enfado- de muchos. Es que el catolicismo siempre ha tenido innumerables intermediarios ante Dios, en eso no se parece a los judíos y a los protestantes que se dirigen directamente a la fuente principal y evitan burocracias. Con razón España e Italia son los países de la burocracia.

En el año 9999 no habrá problemas para rezar ante cualquier cofradía porque el tráfico circulará por los cielos aunque se siga rezando desde la tierra. Definitivamente el asalto a los cielos de Podemos será sólo una anécdota en olvidados libros de Historia. Los cielos habrán sido tomados por el capitalismo. No habrá partidos políticos ni aviones ni guerras ni ordenadores y sí mucho metaverso. El humano habrá logrado la inmortalidad, no sé si la misma humanidad de ahora o la vigésima civilización descendiente de otras que han salido de entre los supervivientes de las guerras nucleares.

Tal vez los humanos hayan logrado la teletransportación. La teletransportación cuántica es una transferencia «incorpórea» de estados cuánticos de un lugar a otro. La teletransportación cuántica de un qubit -unidad básica de información en la computación cuántica- se logra mediante el entrelazamiento cuántico, en el que dos o más partículas están inextricablemente vinculadas entre sí. O sea, es eso que vemos desde los años 60 del siglo XX en series protagonizadas por el Capitán James T. Kirk, y el primer oficial y oficial científico, señor Spock, a bordo de la nave Enterprise. Los tíos se desintegraban en la nave y renacían con todos sus avíos en un planeta cualquiera y al revés. Cuánto me acuerdo de ese fenómeno en determinadas ocasiones en las que uno debe aguantar tostones sociales de todo tipo o a alumnos que no saben hacer la o con un canuto ni digital siquiera. ¿Cómo se controlará el tráfico de gente para acá y para allá en el 9999? Es que se corre el riesgo de que unas partículas se mezclen con otras en el éter y uno se desintegre siendo bético y se reintegre siendo sevillista.

En 9999 la liga será intergaláctica porque el humano vivirá en lo que quede de Tierra más en otros lugares y en todos habrá fútbol o telefútbol -y peñas del Betis- gracias al triunfo del metaverso versión 9.999.0. ¿Habrá humanos propiamente dichos en 9999? En esa época, gracias a la inteligencia artificial, se habrá hecho habitual lo que dice el Evangelio: los cojos caminarán, los ciegos verán, los muertos resucitarán menos Bill Gates que como es el más listo y el profeta más brillante de los terrícolas, vivirá aún, quién sabe si en su planeta de nacimiento o en otro. Desde su casa, en el cielo, porque será un santo, estará planeando cómo reducir el número de habitantes y es que ya no se podrá pasear ni por el desierto de Gobi de noche.

El progreso habrá sido sobre todo material, como ahora, los mismos barrios de Sevilla continuarán siendo los más pobres de lo que quede de España, en 2032 y en 9999, yo daré fe de ello porque no hay que ponerle fronteras a la providencia. En el 1 de enero de 9999 mi prima Aurelia y yo nos presentaremos en la comisaría de policía de Tablada a renovar el DNI y entonces nos matarán cualquiera sabe con qué método a ver si al fin la cascamos. O nos llevarán a un zoológico en el planeta Vulcano dónde vivirá ya jubilado el señor Spock al que admiro profundamente porque está libre de emociones.