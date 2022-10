Añoranza jonda de Ávila

Durante años, desde 1992, estuve yendo a Ávila por estas fechas para tomar parte en la celebración de su Semana Flamenca como presentador. Me pagaban por ese trabajo, y no mal, pero lo hubiera hecho gratis sin titubear lo más mínimo, porque era para mí la semana más importante del año. Paraba en el Hotel Cuatro Postes, en la carretera de Salamanca, que llegó a ser como mi casa. Lo es aún, porque sigo yendo, ahora no a trabajar sino a disfrutar de tan bella ciudad y de los amigos. En Ávila viven aún el Cuqui de las Cabezas y su mujer, Rosi, que es abulense. Tengo amigos en pueblos como Balbarda, Pozancos o Piedrahíta, que suelo visitar cuando voy. Este año no ha podido ser y en un día como hoy, Día de la Hispanidad, es casi un delito no estar en Ávila y disfrutar de La Santa, la gran fiesta local, con una buena sopa de pescado –sí, en Ávila, en el Cuatro Postes, aunque no se lo crean–, y un chuletón de casi un kilo, de esos que al cantaor gaditano Chano Lobato le parecían boinas vascas o discos de pizarra de Sabicas. No entiendo que Caja de Ávila acabara con una semana flamenca que llenaba su auditorio cada año, como acabó también con la Semana Flamenca Femenina, que se celebraba en febrero. Vino la crisis de Zapatero y acabaron con estas citas tan entrañables, en una ciudad donde tanto gusta el flamenco, con una de las peñas más antiguas de España, la de Don Antonio Chacón. Caja de Ávila debería recuperar estas dos semanas flamencas, sobre todo por los muchos aficionados locales. También por mí, que amo a esa ciudad y no siempre me puedo permitir irme unos días para desconectar y venir con dos o tres kilos de más. Necesito aquel frío, sus pueblos de piedra, el cordero lechal de Arévalo y las tapas de oreja de El Chaparral, al lado del Cuatro Postes. Entrar en El Rastro, dentro de la muralla, y ver esas caras de alegría de sus empleados. Ir a Pozancos a ver a Vivencio y su amable esposa, que siempre tienen productos de la matanza y vinillo de la tierra. Y acercarme a Salamanca o a Zamora, a un tiro de piedra de Ávila, a comer cochinillo y visitar a los amigos, algunos ya ausentes, como mi entrañable maestro Juan Ignacio Primo, que tanto sabía de flamenco y de la vida en general. Iba a Zamora y me recibía como si fuera Antonio Mairena, su gran amigo. Será muy duro regresar algún día y no verlo andar por sus calles, tan culto y sencillo a la vez, tan de izquierdas y tan humano. Hoy será un día duro, uno más de este año, por no estar en Ávila alejado de los problemas, viendo su impresionante muralla y abrazando a los viejos amigos, que son el motor que nos mueve. Las crisis no traen nada bueno.