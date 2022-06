Antonio Manuel en el Reino de los Cielos

Ha ocurrido en Los Palacios, mi pueblo, que amaneció esta mañana con el aire sin aliento. La muerte sobreviene en cualquier parte y no nos pregunta nuestra opinión, su oportunidad, nuestros pareceres. Arrasa y ya está, indiferente y cruel como quien empuja a alguien desde un camión, sin que lo espere. No importa que ese alguien entregara sus mejores horas por una causa, que esa causa se encontrara en un cruce de caminos, que toda Andalucía tuviese que elegir al día siguiente su gobierno, que el Cuerpo de Dios mismo se estremeciese por salir al día siguiente en procesión... A la muerte no le importa nada. Pero a los demás sí nos importa, sobre todo a quienes hemos conocido esa sonrisa suya empapada de bondad; a su familia, ahora inconsolable pero que terminará encontrando el consuelo al estar segura de que sí, de que si alguien entra en el Cielo sin que le hagan preguntas, dejándole franco el paso, es ese tipo de alma cándida siempre volcada con los demás. Solo él sabe hoy que es Remediadora por algo. Por algo fue su costalero.

Descanse en Paz Antonio Manuel, dichoso por haberse marchado con el semblante fresco de su juventud arrebatada, dichoso porque lo van a seguir queriendo desde aquí no solo sus hijos, su mujer, toda su familia, todo el Furraque, toda su Hermandad de la Vera Cruz por la que él tanto se desvivió, todo el mundo que es cofrade y el que no lo es, todo el pueblo con el corazón encogido por esa tarde aciaga en la que él ayudaba a preparar el altar de Dios que iba a lucir este domingo por su capilla, en plena Plaza de España. Mañana, mientras el eco de las campanas siga doblando por su memoria, pondremos una flor de primavera en el lugar donde nadie tiene ánimos ahora para montar el altar que se le debe.