Anularnos a base de culpas

Que estaba pensando yo: transcurrido el amplio periodo de tiempo que he vivido y escuchada la SER en sus informativos progresistas llego a la conclusión de que antes la educación religiosa que recibí me metió cien sentimientos de culpa y ahora los progresistas intentan incrustarme unos cuantos más a base de noticias sobre lo malos que somos con los inmigrantes, las mujeres, los gais, etc., etc. “Vaya por dos”, como decían Martes y Trece. Sentirse culpable anula a una persona. Sentirse es distinto a serlo y este es el caso: que no lo somos y que no debemos sentir culpa sino el deber de rechazar a quienes desean dejarnos fuera de combate a base de falsas y superficiales lecciones de moral y de ética.

Primero fue aquello de “no te toques” que es pecado, no tengas malos pensamientos que es pecado. Ahora una mujer dice que la has mirado con malas intenciones y el pecado se ha convertido en micromachismo y el micromachismo no se cura con diez padrenuestros sino que es un delito y además penal. Esto es La vida de Brian, de vez en cuando mencionan a esta genial película de los Monty Python que la iglesia repudió en su momento, un filme que produjo y hasta hizo un cameo el más místico de The Beatles: George Harrison. Un señor estaba comiendo judías y había exclamado: “¡Estas judías son dignas del propio Jehová”. Lo acusaron de blasfemia y lo lapidaron. “Oh, ese trasero es glorioso”. Micromachismo, a la cárcel. “Oh, el paquete de ese hombre es de ensueño”. No pasa nada. No debería pasar nada por nada de eso, la literatura del Siglo de Oro está llena de picardía, que no la lean los ignorantes progresistas a ver si se van a liar a prohibir y quemar libros. Lo de ellos no es estudiar sino sembrar culpas como suele hacer el poder en general. La culpa paraliza las mentes y domina a los seres humanos. Nada tiene que ver con el progresismo.

Una comentarista en la SER se rasga las vestiduras y pretende culparme porque, hay que ver, qué escándalo, nos preocupamos más por cuatro turistas que han pagado 250.000 euros para meterse en un minisubmarino y ver los restos del Titanic que por las decenas o centenas de negritos que mueren intentando llegar a nuestras costas. ¡Cómo va a ser eso! ¡Preocuparse más por los ricos que por los vulnerables! ¡Herejía! Y ella se preocupa más por los efectos que por las causas, es decir, hace demagogia y procura no herir al poder que protege a la SER y a otros medios, no informando y denunciando a diario las causas profundas que originan tanta inmigración. Se hace de cuando en vez para justificar pluralismo y a otra cosa emocional que es lo que vende.

Por otra parte, como la señora probablemente no se ha refugiado en la prehistoria, ignora la defensa que de su territorio y de sus semejantes culturales han hecho siempre los humanos. Si dicen eso de que el planeta no puede crecer indefinidamente y por tanto han puesto de moda lo de la sostenibilidad habrá que completar la idea afirmando que Occidente también tiene un límite en su sostenibilidad y que lo que hay que hacer a diario es formar muy bien sobre qué provoca que las personas deban salir en masa de sus países año tras año. Oigan, que el periodismo posee varias interrogantes a las que debe responder sobre cualquier hecho del que informe y dos de ellas son por qué sucede algo y cómo han llegado a ser las cosas como son. Eso es lo más difícil, por tanto, echamos mano de la ideología woke y mejor nos limitamos a lo fácil: sembrar sentimientos de culpa y presentarse de esa manera como medios y periodistas supuestamente progresistas, he aquí el gran engaño de una izquierda que poco o nada tiene que ver con la izquierda. Detrás de esos enfoques no hay más que oportunismos y negocios de mercado mediante la captación de receptores.