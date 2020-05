Aplaudamos a San Internet

Entre 1350 y 1353 Giovanni Boccaccio escribió El Decamerón. Un grupo de amigos educados, afortunados y discretos —siete mujeres y tres hombres—, para escapar de un brote de peste se refugian en una villa de las afueras de Florencia. Allí se entretienen durante un periodo de diez días (de ahí el título) con una serie de relatos contados por cada uno. Boccaccio es un humanista del Renacimiento y no se fue por ramas extraterrestres como Dante que por entonces andaba amando a su Beatriz que lo llevaba de la mano desde el infierno hasta el cielo en su Divina Comedia. La obra de Boccaccio no tiene nada de divina, es muy terrenal, humana, demasiado humana, divertida, mordaz y picarona.

Nosotros llevamos más de cuarenta días en nuestros hogares –aunque a todo se le llame cuarentena, en lugar de catorcena o cincuentena, etc.-, ya nos hubiera dado tiempo a contar bastantes más de los cien cuentos que se narran en El Decamerón. La gente lo ha hecho, a su manera, han cantado en los balcones, han elaborado actuaciones teatrales de todo tipo en sus casas, en la calle y en las terrazas...Sin embargo, ahora contamos con Internet, ¿alguien podría imaginar la vida sin esta herramienta en unas condiciones como las actuales? Sí, pero acaso nos resultaría muy complicada, sobre todo a los jóvenes. Supongamos que, igual que pesan sobre nosotros numerosas prohibiciones, de pronto de produjera una gran avería que nos dejara sin la Red durante un mes o más. Desde luego que sobreviviríamos pero con suma dificultad, el día cuenta muchas horas, leer no se lee apenas y eso de dedicarse obsesivamente a algo que le da sentido a una vida es asunto de minorías y de frikis, como dicen ahora.

Al personal le gusta la variedad, el juego, la comunicación con los demás para reforzarse sus egos y huir de lo que suele tener por algo negativo: la soledad, que nace no porque el sujeto sea social por naturaleza sino porque es innatamente individual y para sobrevivir como individuo precisa del otro, a ser posible que piense de una manera similar a la suya. Dios los cría y ellos solos se juntan en torno a Internet, a San Internet porque esta herramienta ha hecho suficientes milagros como para que esté en todos los altares de todas las religiones con sus patrones al frente: sus creadores principales, a los que aún no me he enterado si les dedican un aplauso al día o no.

Para resumir. Ya se sabe que los orígenes de Internet se encuentran en la Guerra Fría, es decir, en lo que mueve a los seres humanos a escala macro: el equilibrio del terror. Comenzó como un proyecto de investigación militar. En 1958 se fundó, a través del Ministerio de Defensa de EEUU, ARPA (Advanced Researchs Projects Agency), una agencia formada por unos 200 científicos centrada en establecer comunicaciones directas entre ordenadores de las diferentes bases de investigación. Posteriormente, fue evolucionando y una de las primeras descripciones documentadas de una red interconectada globalmente a la que se podía acceder desde cualquier lugar aparece en 1962, en los escritos de Licklider, entonces profesor en el MIT (Massachusetts Institute of Technology). En 1972, los investigadores demostraron que el sistema era operativo creando una red de 40 puntos conectados en diferentes localizaciones. El logro acrecentó el interés en este campo y, en los años siguientes, comenzaron a aparecer numerosas redes, como Telenet, Usenet o Bitnet, que unía las universidades americanas usando sistemas IBM.

Claro, en EEUU, todo para ellos y para combatir al comunismo, pero en Europa la cultura es distinta y eso se nota por mucho que nos hayamos agringado en los últimos decenios. Entonces aparecieron Tim Berners-Lee y otros. San Tim Berners-Lee es el patrón de Internet. El físico británico desarrolló a principios de los años 80 del pasado siglo XX un sistema para que la gente compartiera ideas y conocimientos que revolucionó la forma de comunicarnos. Trabajaba en el acelerador de partículas de Ginebra, ideó, junto a otros especialistas, la World Wide Web (WWW), un programa para comunicarse con sus colegas, pero en lugar de quedárselo en un acto endogámico, lo abrió gratuitamente al público y así inauguró una etapa comparable al descubrimiento de la imprenta. A partir de la publicación de la tecnología WWW en 1993 y de los navegadores, se comenzó a abrir Internet a un público más amplio, dando cabida a distintas actividades comerciales, la creación de páginas personales, el envío de correos electrónicos (e-mails), etc.

Desde entonces, hasta hoy, somos más listos y más burros, más esclavos o más libres, pero de eso no tiene la culpa San Tim sino nosotros mismos porque todo depende del uso de su descubrimiento. Demos un aplauso diario a San Tim con o sin pandemia. Ya no hay excusas para decir que no se sabe algo, a pesar de que todavía Internet esté sobre todo implantado en el mundo al que llamamos desarrollado, hoy perdido entre las fauces de un ser invisible entre los invisibles.