Aplauso al exministro Castells

No todo van a ser críticas al exministro de universidades, Manuel Castells, una autoridad en el estudio de las relaciones entre el poder y la comunicación en un contexto de sociedad digital. Estos días algunos medios lo han acusado en sus titulares de conceder a dedo una subvención a un trabajo de investigación que critica a las llamadas revistas fuentes científicas, ésas que sólo circulan entre los especialistas de las distintas ramas del saber en ámbitos universitarios. Hay que aplaudir la valentía del ministerio y desear que se separe de la enorme dependencia a la que somete el mismo ministerio a los investigadores en relación con estas revistas. Lo que no sé es si este tema ha causado su renuncia, a ver si su sustituto, Subirats, sigue su estela.

Comprendo que no es éste un sitio del todo adecuado parta abordar este asunto. En pocas palabras, les diré que todos los investigadores, desde los que comienzan hasta los consagrados, ven medida la calidad de su investigación por el hecho de publicar en revistas consideradas de especial relevancia y por usar el idioma inglés. Es algo que podría resultar lógico pero que no lo es tanto puesto que la cultura e investigación de todos los países del mundo están “sometidos” al gusto anglosajón, a sus parámetros, y las revistas científicas llamadas relevantes tienen detrás a grandes empresas editoriales vinculadas a intereses sobre todo norteamericanos, ingleses y chinos.

En el caso español e hispano, en lugar de sentar cátedra desde España o América Latina para todo el mundo en determinados campos del saber y poseer así una autoridad científica propia en Historia, Arte, Comunicación o Antropología, nos rebajamos nosotros para darle paso al enfoque utilitarista estadounidense. Es normal que en Física o Medicina pueda ser así y, con todo, habría que verlo mejor, pero en ciencias humanas y en comunicación-periodismo las investigaciones españolas en el propio campo de las articulaciones entre poder y comunicación, que es un terreno básico para entender todo lo que ocurre en el mundo, no tienen nada que envidiar a las de EEUU donde, por cierto, a quienes investigan este campo les ponen trabas cada vez más serias y ahí tienen el ejemplo de Julian Assange a quien ya pueden extraditar a EEUU desde Inglaterra para que lo sometan a un juicio donde el pescado está vendido de antemano. Assange, lo recuerdo, es un señor objeto de estudio científico en la universidad; filtró a la prensa documentos que el poder militar y político USA estima como espionaje, lo han acusado de terrorista incluso. Esos documentos, por ejemplo, mostraban una matanza a sangre fría de civiles en Irak, periodistas incluidos. Los medios en España y el mundo, primero alabaron a Assange, luego, en cuanto lo dijo el gran patrón, callaron. Y siguen callados ahora.

Es patético observar a profesores e investigadores españoles buscando en un trabajo científico si los autores han colocado citas en inglés sin ni siquiera haber leído ellos las obras que se hayan citado en este idioma. Mientras, es raro que los investigadores estadounidenses o ingleses citen obras en español. Les pondré un ejemplo más claro: si algún estudioso se somete a un concurso de méritos para una plaza en la universidad española, una publicación en el planeta anglo, le puede suponer una mayor valoración que editar en una española de calidad que nada tiene que envidiar a la anterior, se trata sólo de hallarse en un hit parade de revistas que no por estar ahí son mejores sino que sencillamente lo están por haber cumplido unos requisitos formales: lo que se valora es la forma, no el fondo, para medir el valor de un profesor o de un investigador no se leen sus trabajos sino que se confía en el continente en el que están publicados y esos continentes marcan el contenido de las investigaciones, sobre todo en el campo de las humanidades y las ciencias sociales. Una comisión académica que puntúa méritos no lo hace ella misma sino en función de lo que han dicho otros investigadores y publicaciones extranjeras que pueden poseer criterios opuestos a los intereses y a la tradición académica europea o española.

Por otra parte, el señor Castells no ha hecho nada ilegal, no ha asignado nada a dedo en plan corrupto, como se insinúa maliciosamente. Cuando un medio titula: Castells contrató a dedo a la autora del estudio que carga contra ‘Science’, está tergiversando la realidad y manipulando al receptor ya que la misma información aclara, usando una fuente fiable, que la asignación se llevó a cabo mediante la fórmula del contrato menor, que es la que evita la competencia entre licitadores y la publicidad. Se podrá criticar esa norma pero no centrar el ataque en la figura del exministro. Con tal de proyectar un titular intencionadamente político, no periodístico, se está también defendiendo lo externo frente a la investigación española. Como dije, no es una columna el mejor lugar para un asunto como éste, sólo les diré que existe una protesta muy extendida en la universidad en torno a un tema crucial: la burocratización y dependencia de la investigación española que es como burocratizar el conocimiento y terminar con la capacidad crítica de un cerebro. A ver cómo retoma este problema el nuevo ministro, Joan Subirats.