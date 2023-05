Aprender a decir “no” para vivir

He tenido que ir a una misa de difuntos, es lo que me toca, por la edad. Habrá que asumir con alegría o por lo menos con resignación y humor que cada vez noto más cómo voy cuesta abajo a pesar de que con frecuencia veo a jóvenes más viejos que yo, por eso me fastidia tener la vida por detrás, porque necesito al menos una vida más para desarrollar mis planes ahora que me voy enterando de qué va esto de haber venido al planeta Tierra.

La familia del finado se colocó en el altar y fuimos desfilando ante ella para reverenciar en las personas de su misma sangre a quien ya no está entre nosotros. A la salida del templo iba pensando en la suerte que había tenido al no haberme tocado asistir a uno de los múltiples actos académicos en los que he estado presente en los más de treinta años que llevo en la universidad enseñando todo lo que puedo, sudando la camiseta en mis clases. Los alumnos, por más complicada que sea una asignatura, como es la mía, saben respetarte si ven que trabajas en el terreno de juego y cumples con tu obligación aunque luego suspendas a bastantes. Hay un reducido grupo de listos que son controlados con facilidad, los vagos de siempre, hoy crecidos por el ambiente que han sembrado los que se llaman progresistas.

Daba gracias de no haber estado en clases, en ningún tribunal de oposición, de tesis doctoral o en alguna reunión clave a la que no se puede faltar porque eso me propició poder presentar mis respetos a la familia del finado. Al final lo que queda es lo cotidiano, honrar a quienes te dieron un poco o un mucho de felicidad, recuperar a ese amigo de la infancia que el tiempo se encargó de alejarte, incluso no hay que irse a la infancia: aquel viejo camarada con el que luchamos contra la dictadura que ahora se queja, nos quejamos de para qué lo hicimos hasta llegar a la conclusión de que obramos como era nuestra obligación y ahora se supone que les toca a otros no destruir lo que construimos sino mejorar las cosas sobre las bases que levantamos para que Estepaís fuera un poco mejor y no ese galimatías que algunos vemos, seguramente por viejos y, al mismo tiempo, porque ahora somos más sabios. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, pero tampoco tan peor como muchos puedan creer.

Al final lo que resta es la involución, lo cotidiano, el llevarse lo mejor posible con una familia que ya no está unida ni por el rezo ni por la televisión sino que, como la cabra tira al monte, cada cual va por su lado creyéndonos todos los reyes del mambo hasta que la muerte te da una buena bofetada y te despierta: Eh, oye, mira, que la muerte de tu amigo, de tu familiar o de tu conocido anuncia la tuya que llegará sin remedio.

Entonces cae uno en la cuenta de lo importante que es decir “no” en esta vida. El gran problema que tenemos muchos es no saber decir “no” a tantos asuntos prescindibles como se nos presentan. A pesar de que a nadie le amarga que le doren la píldora, yo estoy contento con eso de no pertenecer a ninguna tribu política o lobby similar, por ejemplo, de esa manera no debo aguantar demasiado tener que ir a actos diversos para honrar a mis señoritos. Pensar libremente es lo que tiene. Por otra parte, si tuviera que echar cuenta de todas las invitaciones que a diario me llegan por email o a mi móvil no haría otra cosa que relaciones sociales superficiales y exhibir sonrisas Profidén. No, llegó el momento de decir “no”, de echar balones fuera, casi todos los actos son prescindibles, entre otros motivos porque reinciden como papagayos en las temáticas y porque se llevan a cabo para liquidar subvenciones o cubrir vanidades. Diciendo “no” podré hacer algo tan simple pero tan necesario como tomarme un café con un amigo de verdad -no de esos de internet-, reunirme más e menudo conmigo mismo, intensificar ese trabajo que tanto me gusta y siempre dejo aparcado por no saber decir “no” o darle el pésame a una familia que ha perdido a uno de sus miembros que un día lejano me regaló uno de esos momentos de felicidad que ahora tanto me sirven para seguir en esta vida.