Aprendiz de colchoneta

Me gusta la sensación que se despierta en tu interior cuando sabes que estás aprovechando el día, satisfacción bañada en el dominio de uno mismo y aderezada con unos cuantos bostezos, un pequeño precio a pagar por ser el dueño de tus horas, por lo que el madrugón empieza a verse de otra manera... Más como un efectivo entrenador que como una molestia. Aún en verano, mantengo mi alarma a las 7:30 h y lo primero que hago es salir a mi terraza para despertar el cuerpo con media hora de yoga y una sesión de 5 minutos de planchas (no, no es la de planchar... Si no sabes lo que es, te recomiendo que lo busques, es un ejercicio muuuuy efectivo), te aseguro que es una actividad de lo más estimulante, tanto física como mentalmente, pues la práctica deportiva temprana en el exterior hace que te sientas como el aire: libre, ligero, germen de vida...

Como compañera inseparable de mi rutina mañanera cuento con mi colchoneta bicolor, verde y morada, ya que muchas de las "asanas" (posturas de yoga) hay que realizarlas tumbada y voy descalza, me resulta muy útil. Una vez que concluyo mis ejercicios, hago una última respiración profunda, me levanto y me dispongo a enrollar mi colchoneta hasta que adopta la forma de un tubo y ahí es cuando le pongo una cuerda negra para sujetarla y que no se despliegue. Esta mañana hice mi ritual deportivo como siempre y al final, a la hora de recoger, me pasó algo curioso: cuando enrollé la colchoneta, me salió un tubo demasiado grande, de tal forma que no la podía sujetar con mi círculo de cuerda. Tuve que volver a desenrollarla, liarla de nuevo, hasta que por fin pude ponerle el cordel, ¿sería posible? la dichosa colchoneta me acababa de dar una lección...