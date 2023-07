Aquel día te tanto dolor

La última vez que estuve en una manifestación fue por la ejecución de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, en concreto, de Taxpote. Venía de la Reunión de Cante Jondo de la Puebla de Cazalla y lo supe en el camino, escuchando la radio. Tuve que echarme a un lado de la carretera, parar el coche entre los olivos a la altura de Arahal y llorar amargamente por tan injusta muerte. Aquella misma mañana prometí que nunca olvidaría ese canallesco crimen y que jamás perdonaría a los criminales. Aunque el expresidente Zapatero se apuntara el tanto de acabar con la banda terrorista vasca, algo impresentable, lo cierto es que el fin del terror empezó aquel día, con España en la calle mostrando su dolor y rabia por tan vil asesinato. Estuve en la manifestación de Sevilla y vi a millares de personas llorando en la calle, de manera pacífica, dando una lección de democracia.

Fue el 13 de julio de 1997, hace veintiséis años, y es tremendo que hoy ETA esté en las instituciones públicas. EHBildu ha llevado a terroristas de la banda en sus listas electorales, en las pasadas elecciones municipales, algo que ningún español hubiera creído aquel aciago día de verano y que el Gobierno actual ha permitido, cuando ni siquiera han pedido perdón y siguen sin resolverse casi cuatrocientos crímenes como el de Miguel Ángel Blanco. Los crímenes son todos iguales, pero el del chaval de Ermua nos marcó a todos porque fue de una crueldad imperdonable, con secuestro y chantaje al Gobierno, entonces del Partido Popular y con José María Aznar de presidente, que no cedió a la exigencia de la banda criminal. Hoy el actual presidente del Gobierno lo es, en parte, por apoyarse en Bildu, que es como hacerlo en ETA. Y no le temblaría el pulso si lo tuviera que hacer de nuevo.

Entiendo que a los familiares de las víctimas de ETA les duela el lema Que te vote Taxpote, pero es que Sánchez no merece menos. No es un lema creado por un partido político, ni por una agencia de comunicación. Lo creó un ciudadano anónimo, o sea, el pueblo, y lo bordó. No merece menos quien hasta llegó a dar el pésame en el Congreso a los diputados de Bildu por un terrorista que se suicidó en la cárcel. Que te vote Txapote, Sánchez.