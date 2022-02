Voy a cantar una historia

que me contaron de niño.

Es la historia de un potrillo

que había nacío en el Rocío.

Decía Antonio Mairena, que la pureza del cante era el sabor al paisaje. Para el gran maestro gitano, una soleá de Alcalá tenía que saber al castillo y a las cuevas donde vivían los gitanos, entre ellos Joaquín el de la Paula y su sobrino Manolito el de María, el que cantaba envuelto en penas porque se acordaba de lo que había vivido, de las fatigas de la vida. Una bulería al golpe de Lebrija tiene que oler al aire de la marisma y saber a los viejos romances que guardaron celosamente los gitanos. Un fandango de Alosno, a jara y retama y al aguardientillo que bebían los guitarristas en el casino hasta el amanecer. Y una sevillana de María de la Colina, a los campos del arroz y los albures de los canales que lo riegan.

Cuando paseo por esos campos o por el casco antiguo de La Puebla del Río, el cante de María, su voz honda, de pellizco, preñada de melismas de cante grande me hacen regresar a la niñez en Palomares y Coria, cuando escuchar una sevillana de los Romeros o una saeta de Mazaco en la radio, me hacían llorar. No soy amigo de María de la Colina, pero suelo ir a Colina con frecuencia y a veces me siento en la puerta de su casa, que aún existe, para que Manuel El Manriqueño, su primo hermano, me cuente historias del poblado, que son las mismas de Cuatro Vientos, la aldea donde me crié. Las cantaoras auténticas, como María, saben a sopas de tomate y huelen al fresco que dan las generosas sombras de los pinos.

En Colina hay siempre una calma que invita al cante jondo y las sevillanas de María son cante grande, no folclore. Su voz tiene alma, hondura, aire, sabor al paisaje y memoria del sur. Por ella, por su voz, escribí esta sevillana hace unos días, que ya vive con las cigüeñas.

Aquel potrillo...

de trote elegante,

preñado de brío,

llegó a ser mi caballo en el Rocío.