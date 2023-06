Aquella galga agradecida

Una mañana, viviendo en la barriada sevillana de Padre Pío, en los setenta, salí muy temprano a buscar caracoles y llamó mi atención una galga encima de un cerro, que estaba como esperando a alguien. Enseguida me di cuenta de que amamantaba cachorros, por la hinchazón de las mamas. Me acerqué a ella para acariciarla y trató de que la siguiera por los alrededores del Cortijo de Palmete. Allí, entre unas matas de algodón, descubrí que tenía seis cachorros de una o dos semanas. La madre estaba desnutrida y sedienta, así que regresé a casa para llevarle comida y agua, y a partir de ese día lo hacía todas las mañanas y a la caída de la tarde. Tenía los cachorros en una cueva que ella misma habría abierto con sus pezuñas en un cerro, bien escondida. Cuando iba, como me tenía cogidas las horas, me esperaba en el cerro con las tetas descolgadas, casi vacías, y una mirada que derramaba amor y agradecimiento.

Sabía que la vida de sus cachorros dependía de mi generosidad y constancia, y me lo agradecía con los ojos. Me tumbaba entre las matas de algodón a jugar con las crías y ella me miraba con una ternura increíble. Dos meses estuve llevándoles comida y agua, pero como los pequeñines iban creciendo había que buscarles un hogar a cada uno, así que todos los días me llevaba un cachorro para colocarlo en alguna vaquería cercana, un cabrero o en alguna casa particular de Padre Pío. La madre me veía llevármelos y a veces me seguía, pero se volvía rápido por temor a que les hicieran daño a los demás. Cuando sólo le quedaba uno, una hembrita atigrada, preciosa, la abrazó cuando fui a cogerla y me gruñó, como diciéndome que esa era para ella, que no se la quitara. Y no lo hice, claro, cumpliendo su deseo.

Seguí llevándoles comida cada día dos veces y daba grandes paseos con la madre y la hija llegando casi a la Zúa, detrás de la Universidad Laboral. Una tarde, un señor con un camión se paró porque le había gustado la cachorra, Rita, y se la quiso llevar. Le puse una condición: que se llevara también a Rosa, la madre, y el buen hombre estuvo de acuerdo. Era de Torreblanca y tenía un polvero. Cuando me despedí de las dos, la madre derramó unas lágrimas que me mataron. Me miraba como abrazándome con la mirada. Rita, la cachorra, jugaba sin entender la situación. Cuando las vi irse en el camión mirándome de una manera que aún no he olvidado, lloré tanto que se me hincharon los ojos. Fui algunas veces a verlas al polvero de Torreblanca y también les hice un seguimiento a los demás cachorros hasta que fueron grandes, porque se quedaron todos en el barrio.

Cuento esta historia porque anoche se me puso de parto en casa una de mis gatas, Yeli, y ayudándola a traer sus gatitos al mundo me miraba como aquella galga verdinosa de Palmete, con los ojos llenos de amor y agradecimiento, que no he olvidado. Yeli es una gata muy especial. Cuando tenía tres o cuatro meses se la di a una mujer de la Puebla del Río que vive en el campo, cerca de mi casa, La Jabera, y al mes apareció por casa desnutrida y agotada. Se le había escapado dos semanas antes y estuvo perdida en los pinos hasta que me encontró. Ya no volví a darla nunca y cada cierto tiempo trae churumbeles, unos gatitos preciosos, como de porcelana, que acaban siempre en un buen hogar. Mis mascotas me dan trabajo y a veces me obligan a estar toda la noche en planta, pero llenan la finca de amor. Temo que un día me pase algo y se queden desamparadas. Si ocurriera, espero que mis vecinos, amigos y familiares no las dejen solas.