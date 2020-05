Aquellos genios olvidados

Lo que voy a decir no vale sólo porque estemos en situación de pandemia, pero el aislamiento total o casi total en que nos hallamos sí permite concentrarse más en uno mismo y en todo aquello que aporta conocimiento. Entonces te das cuenta a cuántos personajes históricos tenemos olvidados y a otros muchos de cuyo olvido no somos ni conscientes. Los títulos de aquellos programas Quién sabe dónde, de Paco Lobatón, en TVE, o Qué pasó con..., conducido por Consuelo Berlanga en Canal Sur TV, me vienen muy bien para aplicarlos al caso.

Les recuerdo que en diciembre de este año 2020 se cumplirán 150 desde que en 1870 murió Gustavo Adolfo Bécquer. El año Bécquer comenzó con fuerza hasta que llegó Covid-19. La verdad es que Bécquer, a pesar de su olvido porque es que hoy se olvida todo, ha tenido más suerte en Sevilla que Luis Cernuda, por ejemplo, al que se supone que le van a convertir en museo su casa natal pero que aún carece en Sevilla de un monumento acorde con su importancia en la poesía contemporánea. Les contaré algo sobre Cernuda que no sé si he puesto por escrito alguna vez.

En cierta ocasión –hace ya bastantes años- estaba un servidor en la puerta de su casa, en la calle Acetres, explicándole a, no me acuerdo quién, que, en aquella mansión sevillana, convertida en cristalería, nació el autor de Ocnos, el hombre que mantuvo con Sevilla una relación de amor-odio. Mi acompañante –de fuera de Sevilla- y yo, estábamos mirando cara a cara el lugar cuando por detrás nuestra pasó un caballero que nos dijo: “Ése era un rojo maricón”. Así, con esas palabras. Menos mal que Cernuda agarró un tren en 1928 y se marchó a Málaga y de allí a Madrid –donde ya estaba asentado Vicente Aleixandre, otro sevillano universal- y luego al exilio para acabar muriendo en México de un infarto en 1963 porque, si no, los sevillanos, al igual que los granadinos con Lorca, además de con el fusilamiento de Blas Infante, tendríamos que cargar con el de Cernuda.

Brujuleando por Internet uno va de un lugar a otro, leyendo a alguien –en este caso a Ortega y Gasset- llegan las remembranzas. ¿Qué pasó con Juan Valera?, ¿qué pasó con José de Espronceda? Me los explicaron en el colegio pero apenas los recuerdo. Y me meto por ejemplo en la web del Instituto Cervantes para recordar y al mismo tiempo saber más de estas personalidades. Me quedo asombrado cuando regreso a ellos y a otros. La vida de ambos da para series, para películas, sobre todo en el caso de Espronceda, extremeño de Almendralejo, me parece que no se pueden hacer tantas cosas en tan sólo 34 años que vivió: escribir grandes poemas -en extensión y calidad- y otras obras literarias, ser periodista, llevar una vida amorosa de culebrón con Teresa, combatir en guerras y participar en disturbios, meterse a fondo en política. Y don Juan Valera, de Cabra (Córdoba), un políglota, diplomático, novelista y periodista, que representa también –como Espronceda- a la España que perdió en la Historia para dejarnos en manos de la de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, que aún suena con fuerza.

Cuánto podríamos aprender todos de estos genios y de otros muchos si nos los llevaran a la pantalla. Sin embargo, cuando salgo de este mundo del conocimiento para introducirme de nuevo en la actualidad, me encuentro con la medianía política, con nombres que ignoro y que cuando indago quiénes son resultan ser personas cuyo mérito es haber ganado un concurso en TV o haber tenido líos de faldas aquí y allá o ser hijo o hija de... Y al consultar la oferta televisual fílmica de las 22 horas en un paquete de Movistar casi todo es banalidad, pistolas, metralletas y eso que se llama violencia gratuita.

Los personajes que he citado –y otras muchas que no- tienen detrás unas historias llenas de esfuerzo, sinsabores, trabajo y violencia también pero no, mejor lo imaginario, los efectos especiales, las pamplinas del héroe de laboratorio para que nos aleje a un tiempo de la realidad y del aprendizaje a través de nuestra historia. El mundo de la cultura le pide dinero al Estado –como todos los mundos porque ahora todos pedimos-, tanta memoria histórica sólo aplicable a la guerra civil, sobre todo al bando perdedor. Pues hay numerosos genios de la Historia que han perdido en esta guerra de inflación de mensajes y nadie se acuerda de ellos. Les diré algo: si desea alguien acordarse, mejor para todos. Si no, me importa tres carajos porque yo voy a seguir en lo mío, hacia la independencia y la libertad del pensamiento a través del conocimiento. El precio a pagar es la soledad y tal vez el Estado de Alarma crónico, pero lo abono con mucho gusto. Eso sí, ya es hora de que los raros nos vayamos uniendo mucho más. Aunque sea online o para tomar un café, por ahora a dos metros los unos de los otros.