Aquí el más tonto hace un reloj

Los ingresos de Unidad Editorial (El Mundo) se han estancado en España, en 2022 se redujeron en un 2,5 por ciento. Vocento (ABC) ha perdido 1,5 millones en unos meses aunque mantiene el tipo en general, si bien eso no lo está librando de llevar a cabo despidos. Prisa (El País) echa mano de trabajadores falsos autónomos. Por cierto, esta noticia no la recogen las progresistas y feministas Pepa Bueno (directora de El País) o Àngels Barceló (SER), tan dadas a defender la causa de los vulnerables o trabajadores en general. A dos periodistas gráficos que trabajaban en el citado diario desde 2010 aproximadamente los tenían como autónomos y la Justicia les ha dicho que deben ser miembros de la plantilla.

En lo internacional, el grupo estadounidense Hearst está igualmente “aligerando” plantilla en un conflicto que llega desde la crisis provocada por la pandemia. Por su parte, en el audiovisual español, los informativos de Tele 5 han sufrido un serio retroceso en favor de los de Antena 3 TV. Las noticias de la crisis del periodismo no dejan de crecer.

Sin embargo, sólo la Universidad de Sevilla egresará este curso unos 300 nuevos graduados en periodismo. Sumen los de la Universidad de Málaga y ya tenemos alrededor de 500, sin contar los centros privados, en Sevilla hay dos, uno depende de la Universidad de Sevilla y otro de la Pablo de Olavide. ¿Dónde van a encontrar trabajo? En toda España, se están titulando actualmente unos 7.000 estudiantes al año en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Desde que en 1975 aparecieran los primeros licenciados en estas ramas del conocimiento se calcula que unas 100.000 personas han sido enviadas al mercado.

No hay trabajo para todas, ahora bien, también es cierto que no se están impulsando salidas como la comunicación institucional, la comunicación local y la enseñanza de la Comunicación y la Información en colegios e institutos por profesionales de la materia y no por cualquier otro profesor, eso sumando el intrusismo que sigue existiendo en la profesión comunicacional. Basta el amiguismo o que alguien “dé bien” en pantalla para que lo puedan fichar, los colegios de periodistas y las asociaciones de la prensa pueden protestar y patalear pero no evitarán que una empresa se quede sin ganar dinero con una cara porque no tenga estudios en Comunicación.

Dicho lo anterior, si tengo en cuenta las habituales conversaciones que sostengo con colegas de varios puntos de España, personalmente o por las distintas vías de interrelación y no desde ahora sino desde hace años, puntualicemos que no es normal que entren 300 alumnos en primero de carrera de Periodismo o Comunicación Audiovisual y luego salga prácticamente la misma cantidad a la calle. El nivel de los alumnos, en general, es muy bajo, la generación nativa digital ni sigue los acontecimientos que refleja el sector profesional en el que desean entrar y vivir de él ni leen de forma sistemática y sistematizada como sería lógico en estudiantes universitarios. Y eso lo sufre la profesión y lo sufre el ciudadano. En lo que se refiere a los egresados de ahora mismo tienen un atenuante serio: han vivido tres crisis gravísimas: la bancaria de 2008, la pandemia y la actual de la guerra de Ucrania. Poca universidad llevan en sus venas esas promociones y mucha confusión ante la vida. Sin embargo, eso no es excusa para estar viviendo del pijerío y de la compasión toda la vida, con el visto bueno de sus padres y la caridad del profesorado. En España aún hay gente que vivió la guerra siendo niños, gente que se la jugó durante el franquismo y la transición. Y ahí siguen, adelante, se buscaron la papa. Gracias a esas personas los jóvenes pueden hacer y decir mucho hoy. A consecuencia de ese mar revuelto hasta el más tonto hace un reloj, esto es, se lleva un diploma universitario bajo el brazo. Es un problema gravísimo mientras haya votos por medio y blandenguería buenista. Esto hoy suena a fascismo, me da igual, yo lo que persigo es una democracia con autoridad y no de juguete. A los progresistas baratos habrá que recordarles que la izquierda de verdad –como la derecha- nunca ha permitido en su historia que existieran vagos ni pícaros entre sus filas. Empezó a fracasar en cuanto este requisito se fue corrompiendo.