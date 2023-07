Aquí somos muy libres, oiga

Alguien relacionado con el mundo del periodismo le dijo a una persona cercana a El Correo de Andalucía que parecíamos una revista de prensa. Lo decía porque observaba que aquí podía leer una información o una opinión con una orientación y la contraria. Y a ese hecho le daba un calificativo peyorativo o al menos no precisamente cortés y positivo. O sea, que lo normal es que un medio sea un coro de voces monótonas donde unos de arriba tocan la trompeta y todos a formar y a sus órdenes, comandante. Me recuerda al chascarrillo mexicano que critica a los aduladores. El presidente pregunta: “¿Qué hora es?”. Y le responden: “La que usted quiera, señor presidente”.

En esta ocasión es la que usted quiera, señor banquero, la que usted quiera, señor fondo de inversión, la que usted quiera, apellido de ilustre familia fabricante de autos, de armamento, de cohetes, de frigoríficos, de telecomunicaciones, de programas informáticos, de tecnologías que roban al fisco. La que usted quiera partido tal o partido cual. La que usted quiera, General Electric, la que quiera usted, oh, gran Fiat, oh, Vuitton, oh, señores Dassault y Lagardère. El que fuera director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, se expresó así en 1997: «Los grupos Dassault y Lagardère tienen en común la inquietante particularidad de haberse constituido en torno a una empresa central dedicada a la actividad militar, aviones de caza, helicópteros, misiles, cohetes, satélites, etcétera)». Bueno, pues también poseen medios de comunicación.

Nosotros tenemos la suerte de ser, por ahora, anormales. No cantamos a coro con una sola voz, nuestro coro es de los buenos, posee múltiples voces y todas nos podemos sentar en torno a una mesa con el empresario que nos deja a nuestra bola, sin pelearnos, respetando cada uno el pensamiento del otro. Por supuesto no afirmamos todo lo que quisiéramos, al menos yo que me muerdo la lengua bastante, entre otros motivos porque no me voy a poner delante de mis alumnos habiendo insultado a nadie ni mintiendo ni desinformando. Comprendo que lo más cómodo es buscar eso que se llama un nicho de mercado y hacerle la rosca un día sí y el otro también para que sus meninges no tengan que trabajar mucho y descansen crónicamente hasta que les llegue la hora del descanso eterno. Lo mismo algún día nos da por ahí, eso es más política de empresa que periodismo. Por ahora aquí nos tienen, intentando que ustedes tengan la verdad a base de publicar verdades de todos los colores y siempre intentando no ofender, en todo caso inquietar y hacer pensar.

Quien diga eso de que nos asemejamos a una revista de prensa me parece a mí que se tiene que tragar su docilidad y escribir en mucha menor medida lo que quisiera o ni siquiera escribirlo, no vaya a ser que se enfade algún señorito y se acabe la manía que tenemos de comer dos o tres veces al día. Y, mira por dónde, una revista de prensa es lo que hay que hacer hoy si se quiere tener una buena información y formación a través de la prensa. Quedarse sólo con la línea editorial de éste o del otro demuestra pobreza de miras, que yo recuerde, eso ya lo dijo hace bastantes años José Antonio Marina. Hay medios que desde la primera palabra hasta la última están adoctrinando. Los buenos y los malos siempre son los mismos. No hace falta escribir un artículo para opinar, opinan también los titulares, el orden de las noticias, la entonación en los medios audiovisuales. Opina lo que se publica y lo que se calla. Todo opina. Ahora la cuestión está en que usted se conforme con un coro monocorde y prefiera la polifonía.