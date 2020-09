Arcángeles y órganos sacros

Mi colega en el periodismo y en la academia Rosa Cárcela, doctora en Periodismo y con amplia experiencia profesional, les tiene al tanto de esa riqueza que hay en Sevilla: el mundo de los arcángeles en el que ella es especialista. Les ha guiado desde estas páginas por diversas rutas gracias a las cuales los amantes del arte y las personas religiosas pueden sumergirse en un mundo que está ahí y que ella nos ha descubierto.

Se trata de un factor muy relevante para ese turismo de altura al que la ciudad aspira, una idea ciertamente acertada. La Sevilla sacra puede ser un excelente reclamo para personas no sólo externas a Sevilla sino de la misma ciudad, yo por ejemplo desconozco muchísimos detalles históricos con los que disfrutaría, sean o no sacros. Pero en el aspecto religioso Sevilla es un auténtico prodigio, es impresionante dónde pueden llegar los efectos de una religión si los observamos desde el punto de vista artístico solamente.

Una sola idea, la de poder gozar de una vida después de la muerte -que parece innata en los seres humanos desde sus inicios-, nos puede conducir no ya a la Semana Santa y sus obras de arte que podrían ser más conocidas por el gran público -a ver para cuándo ese museo-, sino al San Jerónimo de Torrigiano, en el Museo de Bellas Artes -impresionante talla, mi preferida de cuantas conozco en mi ciudad- y a toda la imaginería arcangélica, pasando por la cantidad de hornacinas y obras de azulejería religiosa que hallamos esparcidas por los lugares más históricos de Sevilla, como ese retablo de las Ánimas en la iglesia de San Pedro que no es antiguo, pintado por el ceramista Juan Oliver Míguez, fue bendecido en 1961.

A todo lo anterior, escrito a vuelapluma, hay que añadir un factor que no sé si va a ser asumido por quienes correspondan -o por todos nosotros si podemos, con donativos- que igualmente podría ser un punto de enorme atracción para un público determinado, tanto foráneo como sevillano. Me refiero a una guía de los órganos que existen en multitud de templos de Sevilla capital y provincia, instrumentos sacros que están en desuso por falta de reparación y restauración.

Este tema me lo han hecho saber las dos personas incansables que están impulsando una cultura de auténtica calidad e innovación en Sevilla y en otras partes de España y fuera de España, ya se han fijado en ellos y parece que aquí en Sevilla el ayuntamiento y la Fundación Cajasol empiezan a darse cuenta de la valía de estos dos talentos. Me refiero a la profesora de la Facultad de Bellas Artes, pintora y creadora de efectos especiales digitales, Beatriz Rivas, y al músico y compositor Abraham Martínez que no hace mucho nos deleitaron con un fenomenal concierto sacro en la antigua Fábrica de Artillería a cuyos muros vistieron con la magia que permite el mundo de las formas y composiciones digitales.

Beatriz y Abraham impulsan la Fundación Alquimia Mus i cae , que es cultura de alta calidad. Los conciertos de Abraham Martínez nos envuelven en un ambiente a veces sosegador y pleno, a veces inquietante, es la palabra sacra hecha música, pero quizás la fundación sea más conocida por haber restaurado el órgano del convento de Santa Inés donde Bécquer se inspiró para su leyenda Maese Pérez el Organista.

Me decía no hace demasiado tiempo Beatriz que Sevilla podría convertirse en la capital mundial de los órganos sacros y no sólo eso, sino que podría organizarse un festival de conciertos de órgano que llevaran a los públicos por distintos templos de Sevilla y su provincia. Claro que antes sería preciso restaurar instrumentos que están ahí desde los siglos XVII, XVIII y XIX.

Son las grandes ideas de los grandes emprendedores de la cultura para el mundo cultural de altura, para públicos exigentes, de calidad, son los proyectos que si cristalizan colocarían a Sevilla en un lugar más alto aún de ese nivel de atracción que había logrado y que ahora está sumido en una especie de hibernación no querida.