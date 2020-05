Arqueología sevillana

Igual que en todas las ciudades antiguas, las búsquedas de nuevas formas de subsistencia tienen un amplio escaparate en esta Sevilla llena de entusiastas y aprendices. Durante años, la hostelería, el turismo y el propio quehacer de este ayuntamiento se han ido desarrollando hacía bellas y gustosas tareas que le proveían de un beneficio. Pero mira por donde llega un agente infeccioso microscópico de unos 10 nanómetros de tamaño (hacen falta 100.000 en fila para cubrir 1 milímetro) de apellido COVID-19 para que destruya la prudencia que siempre debe imperar en esta ciudad y aflore el fervor y el corcel de las imaginaciones que están obligando a los sevillanos a utilizar las calles más que para pasear, para no caer en la psicopatía más generalizada.

Desde que en esta España se dictó el primer estado de alarma, las ciudades sucumbieron en un letargo del que todavía no se sabe su final. Con todos mis respetos, no todas las ciudades son iguales y en esta Sevilla llevamos ya tantas fiestas anuladas (y las que vendrán) que afinamos antes si decimos que en el 2020 lo único que ha recorrido las calles sevillanas es la Cabalgata de RRMM (¿apostamos por la Cabalgata 2021?). Todas estas anulaciones han supuesto a las arcas municipales un ahorro presupuestario que bien podrían destinarse a nuevas inversiones que tanta falta hacen en la ciudad. A mayor abundamiento, en la verdadera micropolítica de la ciudad, la que se desarrolla en los distritos, nada se está haciendo y sus presupuestos están, hoy en día, vírgenes e inmaculados. Y ya sabemos lo que ocurre a final del año con el dinero que no se ha gastado, aunque yo se lo resumo: hay que devolverlo.

Por otro lado, una hostelería que en la búsqueda de nuevos métodos ha descubierto el filón de hacer comidas para la calle; algo tan socorrido en una sociedad actual dada a las prisas y, últimamente, al recogimiento y a la clausura diaria. Realmente desconozco la situación en los pequeños pueblos de la Alpujarra granadina o en los valles de Huesca, pero aquí la hostelería está pasando por momentos tan difíciles que no deberían dejar de ser carpinteros de oficio e impedir el cierre de sus negocios sin descuidar la seguridad, pero también cuidando (como siempre se ha hecho) a su clientela. El sevillano siempre se ha creído inmune a todo lo que no huele a sevillanía y yo mismo he sido testigo de imágenes en veladores que nada se diferencian a las de siempre. Dese usted un paseo por terrazas abiertas y se encontrará con un itinerario anecdótico que bien podría formar parte de la psicología del sevillano. Y no lo digo por el asunto del bar Jota sino por aquellos bares donde se puede observar al camarero con guantes y mascarilla mientras en la mesa están sentados 4 clientes sin protección alguna y con una cercanía que bien podría decirse que son pareja y de las de enamorados. Y por convertir la anécdota en pintoresco tampoco puede ser que se esté cobrando un café al precio de 1,50 euros por tomártelo por la calle sin hacer uso de las mesas; nada como sacar la calculadora compensatoria donde los precios se multiplican por un factor de corrección que compensa los meses de confinamiento y la disminución de ocupación del local por ley.

En definitiva, está claro que estos meses de confinamiento ha sido para muchos más frío que el invierno de 1.940, pero todos deberían pensar que serán los sevillanos los que levanten la ciudad porque seguro que no lo harán alemanes, ingleses ni japoneses. Pediría a este Ayuntamiento que se deje de silencios misteriosos e indefinibles que originan una ciudad vacía cuyos engranajes están cada vez más oxidados, enseñando al vecino que las cosas siguen igual o peor y al final del año no quiero escuchar al alcalde que hemos acabado con superávit porque me mostrará la total desnudez de proyectos para esta ciudad. Y a la hostelería, que no permita que sus clientes se hagan arqueólogos pensando en el trato recibido hace unos meses en ese mismo lugar.

No me gustaría ver a mi Sevilla mostrada al mundo entre cuatro hachones por su falta de dinamismo y proyectos ni ser noticia del epicentro de un nuevo rebrote. Interesante desafío al que se enfrenta este alcalde porque ahora ya no toca vender la ciudad a los extranjeros sino a los habitantes de los 11 distritos de la ciudad y estos, señor alcalde, saben (sabemos) más que los ratones coloraos. A ver que se le ocurre.