Asco político en Murcia

A los políticos, como a estos de Murcia empeñados en echar balones fuera tras la tragedia de la discoteca que se ha llevado por delante la vida de 13 jóvenes, hay que recordarles que no están ahí para quedar siempre bien con todo el mundo en un círculo vicioso que arranca en el ejercicio de cosechar los máximos votos posibles, sino que están ahí para gobernar, que es algo tantas veces incómodo y financiado con nuestros impuestos. No puede ser que las 13 víctimas mortales tengan la culpa de lo ocurrido, o solamente la empresa sin licencia, que siguió funcionando sin ella porque nadie se lo impidió. Esto no es así. Una licencia cuesta dinero y sale del bolsillo del contribuyente. Lo sabemos quienes hemos pagado tantas para tantas cosas. Y tras ese dinero está el trabajo de muchos funcionarios y técnicos que no están ahí para hacer ningún paripé -o jorobarnos- y que engorden las arcas de la Administración. No. Los funcionarios deben garantizar que la cosa pública funcione. Y la Administración no tiene una panza gorda alimentada por nosotros, pues somos nosotros quienes conformamos en puridad esa Administración; somos nosotros quienes la pagamos y quienes la hacemos posible para que vele por nosotros. La Administración no es ninguna enemiga que nos hace pagar. Es un garante que pagamos para que vele por nuestra seguridad.

En este sentido, si la discoteca no tenía licencia -y por tanto ni siquiera la había pagado- y sin embargo abría, la discoteca se reía descaradamente de quienes sí tenían licencia -y la habían pagado- en otros muchos negocios por cuya seguridad velaba la Administración. Quiere decirse que la Administración, en el caso de la discoteca, no velaba por la seguridad de la ciudadanía que entraba allí porque, sabiendo que no tenía licencia -pues no la había cobrado- dejó que abriese y que pusiese en peligro a miles de jóvenes y no tan jóvenes desde el año pasado. Cientos de días poniendo en peligro a la ciudadanía que no pueden despacharse ahora culpando exclusivamente a la empresa. Están gritando los padres desesperados a quienes les ha tocado la tragedia en suerte. Y el alcalde de Murcia no puede preguntar por quiénes gritan. Gritan por ti. El calificativo me lo voy a ahorrar.

La Administración que no ha cumplido con su deber en Murcia -y que ahora silba mirando para los lados aunque ofrezca ridículas ruedas de prensa a nivel nacional- ha estado gobernada por el PSOE y por el PP en menos de cuatro años. Da igual. Tanto monta monta tanto. Unos por otros, los otros por los unos y la casa por barrer. A los chicos muertos tienen que enterrarlos sus padres. Punto. Pero el episodio, desgraciadamente recurrente cada cierto tiempo en nuestro país, debería hacernos reflexionar muy profundamente sobre el papel de la responsabilidad política, tanto la de quienes se presentan como políticos para gobernar la administración como la de quienes también la ejercemos como ciudadanos que nos dejamos gobernar desde el momento en que votamos o decidimos no hacerlo. Políticos somos todos: los que quieren cosechar votos aun a costa de legislar para nada, es decir, producir papel mojado sobre cuyo contenido arbitrar luego a capricho; y los que votan o ni siquiera lo hacen pensando que, al fin y al cabo, a la hora de la verdad basta con tener un amigote en el sitio. Luego pasa lo que pasa. Pero del asco todos somos responsables.