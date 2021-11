Asesinadas, violadas, lo normal

La otra noche violaron salvajemente a una chica de 16 años porque era Halloween y ahora un malnacido mata a otra mujer, de 37 años, porque no es Halloween. El caso es que llevamos 37 asesinadas en lo que va de año y de la cifra de las agresiones no hay registro, claro, porque cada agredida no va con una campanita, y las que van, que denuncian porque hacen lo que deben, son acusadas de exageradas, feminazis y no sé qué otros disparates. El disparate mayúsculo es que estemos en el siglo XXI y que una mitad del país cuente víctimas incluso mortales solo porque son mujeres y la otra mitad siga afirmando, incluso para sus adentros, que no es para tanto. El disparate es que uno tenga que imaginar que vive en un país en el que estas barbaridades ocurren y que si alguna vez la barbarie lo rozara no querría imaginarse tomándose la justicia por su mano.

Tampoco las mujeres quieren tomarse la justicia por sus manos. Nadie quiere. Pero la falta de contundencia ante estas tropelías suscita la imaginación. Y eso es peligroso para una sociedad que a estas alturas debería estar ya en otra fase: la de naturalizar un código civil y penal que aparte de manera contundente a esos bestias para los que no puede haber justificación, ni siquiera esa de la pornografía con la que han sido educados sexualmente. El problema lo tienen ellos, que no han conocido otra forma de relación con las mujeres; sus familias, que no se habrán interesado sobre qué tipo de educación sexual han recibido, como si no importara; los demás, que asistimos anonadados a estos espectáculos violentos con la única defensa moral de que son excepciones, aunque sin sopesar que precisamente las excepciones son las que terminan poblando el telediario o el cementerio pero que existe un caldo de cultivo demasiado generalizado como para que las excepciones se eternicen como se están eternizando. La violencia machista es ya el cuento de nunca acabar y sigue sin pasar nada. Es un hecho más, una cruz, una pena, un garbanzo negro, algo con lo que hay contar cada semana como una pesadilla recurrente. Cosas que pasan.

Y eso es o será escandaloso, tremendo, inimaginable cuando pase el tiempo y nos veamos retratados en el espejo de una memoria que nos arrojará la vergüenza de cómo éramos, como cuando ahora contemplamos, tantos siglos o solo años después, que era normal la esclavitud, que era normal que las mujeres no firmaran nada ni tuvieran derecho a la propiedad privada, que era normal la pena de muerte, pegarle a la esposa, fumar en clase, reírse de los homosexuales, llamar subnormales a quienes tenían alguna diversidad funcional, no ponernos el cinturón en el coche. Todo eso era normal, como el listado de muertas a manos de sus parejas que venimos haciendo desde 2003, año tras año, que también se ha convertido en normal, hasta que deje –ojalá- de serlo.