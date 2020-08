Asumir o ascender

No es lo mismo ascensión que asunción. El primero es el sustantivo del verbo ascender, es decir, subir, puede ser que al cielo. El segundo es el nombre del verbo asumir, es decir, dar por hecho, tomar conciencia, creerse uno lo que es. La confusión anual entre la Ascensión (de Cristo) y la Asunción de su Madre (la Virgen María) tiene su gracia porque María tuvo primero que asumir quién le había tocado ser para creerse realmente en el derecho de ascender.

Sin embargo, es la propia Iglesia la que nunca lo tuvo claro, porque aunque desde el principio se celebraba la Ascensión de Cristo 40 días después de su Resurrección (siempre el número 40 de por medio, tan simbólico), es decir, diez días antes de la venida de su Espíritu (Pentecostés), lo de que su Madre también subiera al Cielo en cuerpo y alma costó creerlo bastantes siglos. De hecho, en la Iglesia oriental se celebraba en los primeros años del Cristianismo una fiesta bautizada como El Recuerdo de María. Poco después, a esa misma fiesta la llamaron la Dormición de María, es decir, el hecho de que la Madre de Jesús se quedara alguna vez dormida para siempre, una vez cumplida su misión en este mundo, desde la Concepción de Dios hecho hombre hasta mantenerse firme al pie de su Cruz.

Solo a partir del siglo VII empezó a sustituirse “Dormición” por “Asunción”. Y aunque no fue hasta el siglo XIX cuando empezó a reclamarse que esa creencia se convirtiera en dogma (una verdad que no puede discutirse), hubo que esperar hasta 1950 para que el papa Pío XII aprobara ese dogma de fe que continuaba mezclando dos conceptos distintos, dos acciones: la de asumir y la de ascender. Decía aquel dogma que “la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”. Asunta. Ni Ascensión ni Asunción, sino Asunta, lo cual resulta un participio poco común, aplicado solo a la Virgen, pues el resto de los mortales damos por asumidas las cosas.

El caso es que hoy, 15 de agosto, se celebra en el mundo católico la Asunción de la Virgen, que implica no solo que la Virgen asumiera su necesario papel después de la Anunciación del arcángel San Gabriel, sino que asumió su ascensión a los cielos para subrayarlo, y si no lo hizo ella, la Iglesia cree a pie juntillas, desde hace 70 años, que lo hizo.

Cuento todo esto no por un afán religioso, sino por un gusto lingüístico al recordar que todo, incluso el mundo (el terrestre y el divino), está hecho de palabras. Mientras no lo asumamos, no tendremos posibilidad de ascender.