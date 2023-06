Atrocidades occidentales

Nosotros los civilizados, sea en democracia o en dictaduras, también somos reos de atrocidades históricas. Para recordar algunas no hay que irse muy lejos en la Historia. El Parlamento Nacional de Japón ha publicado recientemente un informe que expone la realidad de la ley de eugenesia, vigente en el país entre 1948 y 1996. El informe ha desvelado que el 65 % de los procedimientos se llevaron a cabo sin consentimiento y a algunas personas se les hizo creer que estaban siendo tratadas por una enfermedad. La investigación parlamentaria reveló que la antigua normativa autorizó la esterilización de personas que presentaban discapacidad intelectual, enfermedades mentales y trastornos hereditarios con el objetivo de evitar que tuvieran descendencia.

¿Cuándo ocurrió eso, por tanto? Después de la Segunda Guerra Mundial pero no fue por poco tiempo, no, se prolongó desde 1948 hasta 1996, es decir, el atropello tuvo lugar durante casi 50 años, gran parte de él en lo que llamamos democracia. Pero, claro, Japón es país amigo a pesar de que soportó dos bombas atómicas o precisamente por eso, de manera que chitón. De acuerdo con el documento, casi 25.000 personas fueron sometidas a cirugía en Japón bajo dicha ley, que también tenía como objetivo frenar el aumento de la población en medio de la escasez de alimentos poco después de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, entre las polémicas revelaciones destaca la esterilización de un niño y una niña de tan solo 9 años a principios de la década de 1960 y 1970, respectivamente. «Me gustaría que el Estado no oculte el tema en la oscuridad, sino que pronto tome en serio nuestro sufrimiento”, ha declarado una de las víctimas, de 80 años, que fue esterilizada cuando tenía 14.

Ya sabemos entonces lo que hay que hacer para que no suba tanto la población en determinadas zonas mundiales, en lugar de inventar pandemias como afirman los negacionistas.

Tras la Segunda Gran Guerra, fueron juzgados y condenados diversos cargos militares y civiles nazis en el juicio de Núremberg por asuntos parecidos que se completaban con el asesinato o exterminio de personas discapacitadas para que se conservara bien la raza aria que como era superior perdió la guerra ante la malvada Rusia bolchevique para la que también EEUU preparaba otra bomba atómica tras la victoria de Stalin sobre Hitler, un plan que finalmente se desestimó. Al poco tiempo, Stalin dio la sorpresa afirmando que él tenía la bomba también. Y todo empezó a cambiar en el mundo.

Aquel juicio fue retratado muy certeramente en la película Vencedores o vencidos, de Stanley Kramer, rodada en 1961 con remakes después de menor calidad. Cuando en el filme acusan a los nazis de esterilización y liquidación de ciudadanos discapacitados el abogado defensor replica con datos procedentes de Estados Unidos. El país de la libertad había hecho algo parecido años antes que los nazis. Y eso que la película no nos enseñó las relaciones que diversas multinacionales gringas mantuvieron con la Alemania nazi ni cómo EEUU dio cobijo en su estructura de poder a especialistas nazis en espionaje anticomunista, algo normal porque ya se sabe que el mercado, como afirmaban algunos historiadores revoltosos hace la tira de años, es una moneda con dos caras: en una se ve al liberalismo-neoliberalismo. En la otra al fascismo-nazismo, por si los necesitara la cara A en cualquier momento. Ya eso es más difícil por aquello de la globalización. Pero nunca se debe decir de este agua no beberé. Las atrocidades se hacen ahora con tanta elegancia que la gente se puede hartar de aguantarlas e inclinarse por cambiar de atrocidades.