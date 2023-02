Avanzar por los animales

Ninguna ley me va a hacer mejor persona a la hora de tratar a los animales, porque llevo toda mi vida amándolos, defendiéndolos y mimándolos. Me preocupa que la nueva Ley de Bienestar Animal me ponga en la tesitura de tener que deshacerme de algunas de mis mascotas, porque las amo a todas por igual y jamás voy a llevar a ninguna de ellas a una asociación para que le pongan una inyección letal. Y por supuesto, lo de abandonar a una de mis perras o a mis gatos no entra en mis planes. Lo digo porque estoy viendo que por donde vivo hay ya perros con signos evidentes de que han sido abandonados a su suerte, quizá por la información que pueda haber sobre las nuevas normas para tener mascotas en casa, poco contrastada o confusa. Hay que leer bien la nueva normativa y luego intentar hacer bien las cosas cumpliendo las leyes. Tener que dar en adopción a alguna de mis mascotas sería para mí terrible y a lo mejor me veo en esa tesitura algún día. Cuando me siento en el porche de casa y se me acercan las abrazo y parece que se barruntan algo. Los animales saben qué se acerca, sobre todo si es malo, y nada se puede hacer ante eso.

¿Cómo le podría explicar a mis tres perras (Pastora, Rufi y Sira), que a lo mejor un día tendrán que cambiar de casa y de amigo humano? Se me parte el alma solo de pensarlo. Son lo único importante que me queda en la vida, además de mis dos hermanos y un puñado de amigos leales. Así que haré lo que las leyes me exijan para tenerlas siempre a mi vera. No me hace ninguna falta que me obliguen a tratarlas bien porque a veces me he quedado sin comer para que tuvieran su pienso o sus medicinas. Que quieren que haga un curso, lo haré. Que me obligan a cambiar ciertos hábitos con ellas, lo aceptaré. Mi sempiterna rebeldía contra el poder acaba donde empieza el bienestar de mis mascotas. Ya era hora de que el Gobierno de nuestro país legislara en favor de los animales, de todos, aunque haya cosas que no entienda o con las que no esté de acuerdo. Si se trata de avanzar, avancemos. Ya era hora. Una de las muchas cosas que no me gustan de España es cómo maltratamos a los animales, los de casa y los que esclavizamos en el campo. No es justo generalizar porque se cometen injusticias, pero en lo referente a los animales somos un país de bestias.