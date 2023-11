Avilés de patitas en la calle

Ha llegado la gran noche: Avilés va a ser expulsado de la casa de GHVIP con un porcentaje de votos extraordinario. Él sigue pensando que el público le ama, que su gracejo es extraordinario, que su forma de enfocar las cosas es fabulosa. Pero se equivoca porque los espectadores lo que han visto es a un ser con un fondo turbio, con unas formas descontroladas y poco amables, con una locura absoluta (no se puede estar bien haciendo lo que hace este sujeto). Se salvará Carmen Alcayde que se perfila como ganadora de esta edición. La suerte está echada desde hace muchos días. Ya lo estaba cuando Avilés compró su propia salvación haciendo una avería a las ilusiones de todos los demás. Llega la caballería (audiencia) para salvar a los buenos.

Por otra parte, Zeus Montiel sigue haciendo el ridículo al dejarse pisotear por una de las concursantes más ególatras de toda la historia del formato. Y eso es decir mucho porque la acumulación de egos descontrolados alrededor de GH es difícil de igualar. Le ha llegado a convencer de que es mejor que le echen a la calle para que así pueda defender al amor de su vida porque lo va a hacer muy bien y ella tiene un claro perfil ganador. Vaya mujer tan insoportable, tan manipuladora y tan cretina.

Más. Comienza la repesca aunque huele a cutre. Ojalá me equivoque, pero Alex no va a poder entrar de nuevo. Habiendo salido de la casa por la puerta de atrás, expulsado por algo que nadie conoce con detalle dado que nos han negado las imágenes de lo sucedido. Sería una estafa que nos metieran con calzador al tal Luitingo, a Pilar y a Albert (este sí debe entrar) para revivir tramas que ya nos sabemos y que no interesan a nadie. Lo que pudiera pasar entre Luitingo, Pilar y Jessica tiene el mismo interés que ellos mismos, es decir, nada, cero.

Lo importante es que vamos a ver una cara descompuesta, un ego derrumbándose sin remedio, un individuo sepultado por su propia estupidez. Bye, bye, Avilés. Adiós a la mezquindad, a lo intolerable en convivencia.