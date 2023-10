Avilés y Luitingo o la mezquindad más ridícula

No había muchas dudas aunque, ahora, ya han desaparecido del todo. Avilés y Luitingo son los concursantes de GHVIP más insoportables, majaderos, estúpidos y perversos, de la edición y de la historia del formato.

Avilés mete la pata cada dos por tres y siempre inventa una excusa ridícula para justificarse. Por ejemplo, se salva a sí mismo porque escucha la ovación del público al saber que está nominado y luego dice que lo hace para salvar a su compañera Marta. Y es que se las da de listo y cree estar leyendo el programa con maestría cuando, en realidad, este no es capaz de leer una postal o de interpretar el gesto más evidente. Es un ejemplo de lo que no puede ser un personaje de televisión porque ni tiene gracia, es un tramposo, un mentiroso, un histriónico y un ser humano que se encuentra instalado en lo más bajo del universo. Por cierto, si sale nominado este jueves, la semana que viene va a la calle seguro.

Luitingo juega a ser un excelente cantante (más mediocre no se puede ser y este chico no triunfará cantando nunca jamás) y un excelente novio y amante (es un listillo que va de guaperas y que cree que con un discurso tan patético como es el suyo tiene algo que aportar a las mujeres). Pero juega sin ganar ni una vez. Está demostrando ser mezquino en sus justificaciones, ser cobarde al afrontar sus realidades y un gallo de corral al que le faltan espolones para poder presumir de nada.

Se anima GHVIP a base de disparates, de peleas, de salidas de pata de banco, de traiciones y de, sobre todo, estupidez por parte de Avilés. Pero eso no significa que sea un monstruo televisivo porque no lo es. Yo diría que es carroña y aún no lo sabe. Ser popular por ser un idiota es bastante penoso. Y el otro no es el cantante del año, eso ya se lo digo yo. Igual en algún cumpleaños podrá cantar. Nada más. Y, después de tres o cuatro, tras acumular tedios y bostezos...