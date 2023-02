Avistamiento OVNI en Sevilla

El efecto OVNI se multiplica. Ya han sido avistados y derribados en algunos casos, OVNIS en Estados Unidos, Canadá, China y Uruguay. No faltan los que dicen que esto es una cortina de humo para tapar la lluvia tóxica de Ohio (Cloruro de vinilo a espuertas que está matando a todo ser vivo); no faltan los que ven en estos fenómenos un claro aviso de inteligencias interestelares que van a llegar en breve para darnos matarile, y no faltan los que dicen que todo esto es una patraña sin igual. Por otra parte, los meteoritos de Francia e Inglaterra abundan en teorías de todo tipo. Y si sumamos los terremotos de Turquía y Siria (tampoco son pocos los que creen que han sido provocados por algún artefacto creado por el hombre) y el arma nuclear perdida en una carretera de Australia, el escenario que tenemos en el planeta Tierra es aterrador. Por cierto, la ola de calor que sufren en Sudamérica es brutal, desconocida hasta ahora.

Yo no creo mucho en estas teorías tan extravagantes que hablan de la mano negra del hombre allá donde se produce una desgracia. Pero la evidencia me hace dudar. Qué evidencia, se preguntan ustedes...

He visto un OVNI sobrevolando Sevilla. Madrugada. 3.06 a.m. Es decir, madrugada del lunes. El aparato era cilíndrico y se movía con enorme rapidez mientras sonaba un fandango. Venga para un lado, venga para otro. He dejado la copa que estaba tomando en el alféizar de la ventana. He apagado lo que estaba fumando. He retirado algunas pastillas que podrían caer a la calle antes de subirme en el sillón para comenzar a moverme al ritmo de la nave interestelar. Y han debido lanzarme un rayo ultra sideral o algo porque ya no recuerdo nada más. Tengo un chichón en la frente que parece una bola de billar. Eso es todo lo que recuerdo de mi avistamiento OVNI.

Si alguien tiene dudas sobre lo que digo, tengo un compañero de piso (indio de la India como yo) que dice haber visto lo mismo que yo. Él fue alcanzado por un rayo gamma modificado poco antes. Brecha en la ceja.

¿Conocen a alguien que haya visto ese OVNI?