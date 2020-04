Ay, que no somos libres

Están llevando al gobierno a los tribunales porque el Estado de Alarma atenta contra la libertad y nos convierte en unos presos en arresto domiciliario. Bueno, a lo mejor les cae una indemnización a nuestros tataranietos cuando acabe el juicio a un gobierno que ha arrestado a 47 millones de personas ilegalmente en sus hogares. Entre tanta paga como nos prometen a cambio de no hacer nada vamos a ganar un dinerito nosotros y nuestros descendientes.

Hay quien está como loco a ver si se carga al presidente y a su vicepresidente segundo porque creen que Iglesias les va a nacionalizar el frigorífico y las entradas de los derbis cuando vuelvan a la vida. Dijo ayer Abascal en Las Cortes -como todo un machote- “yo no les tengo miedo, señores Sánchez e Iglesias”. Claro, como que tiene pistola el tío y, aun así, me parece que sí les tiene canguelo porque pertenece a ese partido cuyos militantes, en una película cuyo nombre no recuerdo, estaban pegándoles por la calle a unos comunistas y dos adinerados que pasaban por allí decían entre ellos: “son unos brutos, pero nos sirven porque nos libran de los comunistas”. ¿Por qué pegan? Porque tienen miedo, prefieren refugiarse en cuatro simplicidades como patria u orden, asuntos que son pan para hoy y hambre para mañana y que sacan a una nación de la Historia.

Con tal de no afrontar con decisión los problemas que tenemos por delante, buscan y buscan a ver cómo empapelar a los rojos estos que nos gobiernan. Oye, hemos avanzado, antes decían “rojos al paredón”, en mis tiempos de Blas Piñar y Fuerza Nueva, sus ancestros, ya no les oigo esa expresión tan contundente. Menos mal.

Hay que ver este personal y otros muchos humanos adultos las ganas que tienen de libertad y de salir de sus casas. Pero, ¿qué se creen que es la libertad? ¿Eso de ser libre como un pájaro? ¿Desde cuándo un pájaro es libre? Me recuerda este gentío a los anuncios de desodorantes, de compresas o de seguros de vida, en los dos primeros siempre hay alguien que va corriendo gozando de su libertad, acaso por una playa limpia en día diáfano. En el segundo caso, ahí que va un matrimonio mayor que aparenta menos edad de la que tiene, respirando el aire probo del mar, libre, tranquilo porque hay un banco que gana a su costa 1.000 pero cuando lo necesite le van a dar bastante menos, ¡toma ya negocio!

No sé, para mí que la libertad pasa primero por el conocimiento de que no somos libres. Entonces es cuando se empieza a ser libre, sólo es un comienzo. Pero, mira, es más divertido y cómodo no complicarse la vida y considerar que la libertad es beber cerveza y comer codornices de Ruperto en Triana. A dos metros por lo menos unos de otros, pero menos da una piedra.