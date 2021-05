Ayuso reserva cama king size en Moncloa

Todos los estudios sociológicos en España convergen en que, al día de hoy, un single nunca podría ser Presidente del Gobierno.

No hace mucho en esta columna, les aseguré que pronto veríamos a Ayuso, la flamante lideresa madrileña, convenientemente acompañada, (que no solazada) y con violines de Gloria Lasso de fondo. El agraciado con las flechas del amor es divorciado, tiene barba (no como la de Lenin, válgame Dios) y hasta tres hijos en el zurrón. Por supuesto, es sanitario... Solo en Andalucía nos emparejamos con tiesos.

La “elección” de Ayuso es más un experimento que un intercambio de fluidos. En nuestro país, más del cincuenta por ciento de matrimonios rompen eso que se llama el vínculo y con quien mejor contraer que con un médico o enfermero. Con Rafa Nadal, la otra opción segura, imposible el anillo. En cuanto a la marea verde, qué ordinariez, quién se va a apuntar ya a eso...

Si miran la fotografía del beso (sin verso) “robado”, Ayuso es la que toma la vara de mando y más que amor, recuerda aquellas escenas de Isabel II de Inglaterra versión reptiliana. O sea que los Puentes de Madison ya no cotizan; mejor “La reina de los lagartos”...

En España, todas las relaciones presidenciales han sido demoscópicas, si salvamos quizás a ZP, será por eso que ha besado la mano de Maduro póstumamente.

Resbaladizas las pasiones de Adolfo Suárez, entre el olvido y la culpa aderezados por el cáncer de Amparo y Carmen Rivera, postrero epitafio de Serrano Suñer...

Permanece sin deshacer la colcha estampada de 1,90 de José Mari y la Botella; y para qué hablar de Rajoy, el soltero de oro...

Aznar lo prefirió a las veleidades zen de un separado Rato y pronto le buscaron pareja, por más que aun por desentrañar qué hacía el pequeño Nicolás con la Policía Local madrileña en las cercanías de los actos de Mariano en Galicia.

En cuanto a los Presidentes o candidatos socialistas, qué decirles....

Felipe nunca asió de la manita a Carmen Romero por los jardines que anteceden el Palacio y aguantó hasta que no pudo más que rendirse, billetera y papeles de Panamá mandan; y en cuanto a Pedro Sánchez, eso sí que es una historia de amor... onanista...

En cuanto a Borrell, deliciosa la escena de su caída en el baño auxiliado por Cristina Narbona. La ley del espejo de Mariano.

Entre bodas y alcobas, la izquierda se ha dejado robar España, transformada en un concepto reaccionario. Ya ni un solo intelectual, después de Umbral, muere rojo y eso que al entierro de Paco, sólo asistió la derechona.

Berlinguer o Lafontaine no cotizarían en el IBEX 35. Aquí todo es aletargarse en las Instituciones. La libertad consiste en una birra y un montadito de melva. El jamón, ni tocarlo, no sea que nos multe Hacienda como a Miguel Bosé.

Mientras asistimos embelesados a la mirada flipada de Ayuso, a Casado, el 4 M, las nubes estándar se le han aparecido convertidas en vejigas violetas y alguien le roe las patas. No, hush baby, no es Pedro Sánchez...