Ayuso tranquilizando e Iglesias lloriqueando, el mundo del revés

Miren, no es santa de mi devoción Isabel Natividad Díaz Ayuso, pero me obligo a reconocer todo lo bueno y lo malo de unos y otros, aunque me duela. Y esta vez, Isabel Natividad Díaz Ayuso ha estado muy bien al quitar importancia al envío de una carta a su nombre desde Sant Cugat que incluía dos proyectiles. Ha despreciado este tipo de cosas y ha quitado toda importancia a algo que, todos los políticos lo saben, ocurre muy a menudo.

Por el contrario, Pablo Iglesias que tampoco es santo de mi devoción, clamaba ayer al cielo porque la Casa Real no ha emitido un comunicado condenando la amenaza fascista que representa la carta que iba dirigida a él mismo. El Rey y todos los que gritan ‘¡Viva el Rey!’ son unos fascistas según Iglesias. Y por el contrario, la señora Lastra, al recibir la noticia de la recepción de una carta con navaja incluida (y con remite de una persona con problemas mentales), gritaba que el fascismo no pasaría como lo podían hacer algunas personas allá por 1936 (esta mujer no tiene decencia ni talla intelectual para ser portavoz de un partido político, aunque esté en plena descomposición, como es el PSOE).

Resulta penoso comprobar hasta dónde puede arrastrarse un político cuando está desesperado, resulta desconcertante cómo en una campaña electoral como la actual de Madrid nadie habla de los problemas de los ciudadanos. ¿Han oído ustedes una sola propuesta sobre sanidad, educación o transportes en los últimos días?

El nivel ya se sitúa entre lo ridículo y lo insultante.

Por cierto, es curioso, por lo menos curioso, que la carta dirigida a Ayuso se detectara en la oficina de correos y el resto llegasen a la antesala de los despachos de los ministerios.

¿Pedirá Pablo Iglesias a Felipe VI que llame a Isabel Natividad Díaz Ayuso para mostrarle su apoyo? ¿Llamará Iglesias a Ayuso para comentar la situación y mostrarle su apoyo?

Yo, de momento, como ya he hecho en varios ocasiones, condeno la violencia y las amenazas, vengan de donde vengan y lleguen a quien lleguen. Y quedo a la espera de una propuesta, solo una, que interese a los ciudadanos sobre impuestos o educación. Venga chicos, os quedan unos días para lograrlo...