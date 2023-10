Ayuso y la capitalidad del flamenco

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les ha sacado los colores a los políticos sevillanos diciendo en Nueva York que Madrid es la capital del flamenco. ¿Es que acaso ha dicho una tontería? Enseguida han salido a comérsela, como Myriam Díaz, del Partido Socialista de Sevilla, que entre otras sandeces ha dicho: “Sevilla es una referencia en la investigación del flamenco”. No será por lo que el Ayuntamiento o la Diputación Provincial invierten en investigación. Precisamente llevo cuarenta años denunciando en este periódico la dejadez de Sevilla con el arte flamenco, en este campo, sin un centro de documentación sobre la rica historia de este arte en la capital andaluza.

¿De dónde ha sacado esta mujer que somos una referencia en investigación del flamenco? Llevo cuatro décadas investigando, gastando mi dinero en esta necesaria labor, y todos los premios que he recibido me los han dado en Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda o La Unión (Murcia), este último, en este mismo año, en concreto en agosto con motivo del Festival Internacional del Cante de las Minas. Sevilla no investiga nada, lo hacemos algunos sevillanos, solo dos o tres y con nuestros propios medios. Es la cuna de este arte y los sevillanos no saben casi nada de los grandes creadores.

Fue un madrileño, José Blas Vega, el que más investigó sobre el flamenco en Sevilla, siendo autor del mejor libro sobre nuestros cafés flamencos del XIX y el XX. Se gastó una fortuna en investigar a Silverio Franconetti, el padre del flamenco, que en Sevilla no tiene ni un simple azulejo en la calle donde nació, Odreros, en la mismísima Alfalfa. ¿Se puede ser más sevillano? Pues tuvo que venir un madrileño a hacerle la primera biografía importante. Un madrileño al que un día habrá que rendirle un homenaje en esta ciudad tan desagradecida.

No sé de qué presume esta concejala del Ayuntamiento. De la Bienal de Flamenco, que lo mismo está para un roto que para un descosido, y que anda más muerta que viva. Es lógico que la presidenta de la Comunidad de Madrid presuma del flamenco, porque cuando aquí el Ayuntamiento de hace siglo y medio cerraba los cafés cantantes y los periódicos presionaban para que fueran clausurados, la capital de España les abrió las puertas a los flamencos. Años antes, cuando aquí daba vergüenza que un cantaor cantara soleares en un teatro, Silverio y Juan Breva lo hacían con todos los honores en la Villa y Corte. Sin Madrid no hay historia del flamenco, así de claro.

Cuando el cantaor Fernando el de Triana (Sevilla, 1867.Camas, 1940), escribió Arte y artistas flamencos (Madrid, 1935), uno de los mejores libros de la historia, le tuvo que hacer La Argentina un homenaje en el Teatro Español de Madrid para poder publicar la obra, porque en Sevilla no pudo editarla, dada la pobreza del autor, que malvivía en Camas, donde comía gracias a una tabernita, La Sonanta, que abrió en su misma casa de alquiler. Cuando murió este hombre, Paca la Coja, su compañera, vendía libros por las calles de Camas y Coria con una espuerta para poder llenar la barriga. Es duro, sí, pero había que decirlo.

Si han dolido las palabras de Ayuso en América, que se pongan aquí las pilas. Pero sobre todo, que le tengan un respeto a Madrid, donde el flamenco siempre tuvo un sitio, y lo tiene aún. Mientras, aquí vamos a permitir que insulten a nuestro arte en la Gala de los Grammys Latinos.