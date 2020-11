Aznar y la ‘cara de tonto inútil’ de Pedro Sánchez

Aznar habla y el pan sube de precio. Suele decir cosas gruesas, suele descalificar o dejar a los pies de los caballos a propios y extraños; tal y como los generales cobardes dejaban a la soldadesca abandonada a su suerte en el campo de batalla mientras se acercaba la caballería enemiga con muy malas intenciones.

En una entrevista publicada por Expansión, Aznar ha dicho muchas cosas aunque lo que brilla entre todo es un titular que no tiene desperdicio: «Sánchez tiene una cara de tonto inútil que no puede con ella». El presidente Aznar (al que es presidente de la nación se le sigue llamando así toda su vida puesto que no pierde la condición) no se refiere a la belleza de Pedro Sánchez; es todo cosa política. Sin embargo, la reacción de algunas mujeres y (todo hay que decirlo) de algunos hombres, ha sido visceral.

«¡Será posible meterse con la cara de Sánchez¡ ¡Si tenemos un presidente guapo hasta el dolor! Cara de bobo es la que tiene él», ha dicho en el metro una dama con malas pulgas. «Este Aznar es un acomplejado. Como es más bien recortadito y bastante feíto el pobre... La envidia es fatal», ha dicho un caballero muy educado aunque fuera de sí mientras esperábamos nuestro turno en la panadería. «Este no sabe ni lo que dice. Si en este país se votara pensando en la guapura, él no hubiera logrado ser ni presidente de su comunidad de vecinos», ha dicho con tranquilidad la cajera del banco. Y todos coincidían en el buen hacer de Sánchez y de su equipo. Y todos coincidían en la arrogancia y la antipatía de Aznar.

En España, se ponga como se ponga alguno o alguna, las ideologías son escasas. Somos más de simpatías, bellezas o rechazos viscerales. Una persona guapa tiene muchas más posibilidades de ser aceptada como líder. Es como un peatón a punto de cruzar un paso de cebra: si es una señora maravillosa, el conductor frena bruscamente y sonríe mientras indica con la mano tonta que puede cruzar; si es un señor con gafas y treinta quilos de más, el conductor acelera impidiendo que cruce. Como esto lo saben los políticos, casi nunca hay candidatas; y por eso, cuando las hay, suelen ganar. Que nadie me entienda mal porque con ellos pasa lo mismo. Se vota a los hombres y a las mujeres con la misma falta de criterio político.

El señor Aznar debería saber esto y no ir dando titulares que le pueden enterrar definitivamente (políticamente hablando, por supuesto). Estamos en España y aquí se inventó todo hace mucho tiempo.