Baja el paro, sube la confusión

La última vez que nos dieron los datos del paro resulta que había bajado bastante. Pero nadie estaba contento. Todavía superamos el 15 por ciento a nivel nacional y hay unos cientos de miles en situación de ERTE que se consideran personas con trabajo, por tanto, no entran en la estadística. Sin embargo, si les preguntas a los sindicatos afirman siempre lo mismo, lo deberían dejar grabado ya para todo el año: vale, pero hay demasiados contratos temporales y pocos indefinidos, se debe eliminar la reforma laboral de Rajoy y aumentar el salario mínimo. Y los empresarios sostienen que ni una cosa ni la otra porque entonces es cuando aumentaría más aún el número de personas que estarían mano sobre mano. A eso añaden que quieren menos impuestos. Si seguimos como hasta ahora, también el empresariado podría dejar la nota de prensa y las declaraciones ya hechas para la próxima oleada numeraria y les ahorrarían a los periodistas un trabajo rutinario que aburre a las ovejas, pobrecitos míos lo que deben aguantar, con razón creo que fue Hemingway quien afirmó que el periodismo es una buena profesión si se abandona a tiempo.

Mi lógica me dice que debo preguntarme quién crea empleo en España. La respuesta es obbbbvia: los empresarios, el sector privado, sobre todo, el público lanza ofertas de miles de puestos de empleos públicos que siempre son criticadas por los medios más católicos y neoliberales porque todo lo público les suena a dictadura comunista y ya ven, ¿quién estaba más cerca del comunismo, Jesucristo o Adam Smith? La creación de empleos públicos mediante oposiciones y concursos de méritos limpios y transparentes es la forma mejor para lograr la más amplia libertad puesto que un trabajo para toda la vida ofrece una posibilidad mucho mayor de libre expresión, reunión, etc., que estar a expensas del modelito que te tienes que poner para agradar al jefe o de las fiestas sociales de la empresa a las que no se puede faltar o de la vertiginosa angustia de cumplir unos objetivos.

Luego está la otra cara del empleo público. No se le puede dar un puesto de trabajo a nadie para toda la vida sin llevar a cabo fiscalizaciones de su rendimiento, rigurosas y perennes, a esto lo llamo meter un injerto de la filosofía laboral privada en lo público. Entre otros motivos, los sistemas comunistas se vienen abajo por la falta de este control, lo malo es quién lo hace y quién controla a los controladores, todos los que trabajamos en la docencia universitaria, por ejemplo, hemos oído eso de a ver si me saco ya plaza fija y salgo en el BOE y se acabó. Se acabó es rascarse la barriga cuando es exactamente al revés: cuando has llegado arriba tu responsabilidad contigo, con la sociedad y con el Estado es mayor y como eso no sucede el comunismo no puede funcionar, por ahora, ya le pueden rezar a San Carlos Marx lo que quieran los de la fe del carbonero que así va a ser por el momento y así ha venido siendo. Una pena.

Es la esfera de lo privado la que crea muchos más puestos de trabajo que el sector público. Entonces yo tengo que escuchar sobre todo a los que dan de comer, no a los que predican que son los sindicatos subvencionados con dinero público, que hacen falta, no lo dudo, pero no con tanta rutina de declaraciones, si tanto quieren los sindicatos a los trabajadores que se lancen al mercado a fundar empresas y a crear puestos de trabajo pero es al revés, los sindicatos han llevado a cabo regulaciones de empleos -despidos, vamos- ¡con la ley de reforma laboral de Rajoy en la mano!

Como aquí lo de menos es el conocimiento y lo de más es el chismorreo de todo tipo y el insulto, no nos ofrecen una y otra vez en qué consiste la reforma de Rajoy y lo que quiere hacer la ministra Díaz con ella, así como la causa de que los empresarios la vean con buenos ojos y la UE también y que, otrosí, los empleadores deseen menos impuestos y nada de subir los salarios mínimos. ¿Qué pasa? ¿Son los empresarios mala gente que lo que quieren es que no existan consumidores y sus negocios quiebren? ¿Es el gobierno Santa Teresa de Calcuta mirando siempre por los desfavorecidos? ¿O es un tarambana fuera de la realidad mercantil que es la que ha ganado la Historia por el momento? Yo es que no me aclaro, eso me pasa por dudar y buscarle los tres pies al gato.