Baldoví, Rubiales y Alfonso Guerra; uno para todos y todos para uno

Lo que ha dicho Alfonso Guerra sobre el tiempo que pasa Yolanda Díaz en la peluquería es lamentable. No se puede señalar a alguien por eso, lo que es necesario valorar es la inteligencia, la capacidad de trabajo o la de relacionarse con los demás o su bondad. Pero lo de la peluquería es rancio, machista y bastante asquerosito.

Lo del beso de Rubiales a la futbolista de la selección española de fútbol es una demostración del nivel machista que impera en España. Todavía se culpabiliza a la víctima y todavía sirve eso de ‘si es muy poca cosa, no tiene importancia’ cuando la que está siendo besada es una mujer. Las consecuencias han sido apocalípticas aunque se sigue dudando por parte de muchos sobre si era para tanto o no lo era.

Me parece bien que se critique una actitud tan machista y tan repugnante. En los dos casos. Pero ya no me parece tan bien si, cuando el agresor o el que intimida o el que tiene una actitud agresiva es de izquierdas, la vara de medir es otra más amable y más permisiva. Eso sí que no puede ser.

Joan Baldoví, el político valenciano, se levantó amenazante y se encaró con Ana Vega, la portavoz de VOX en las Cortes Valencianas, porque esta se reía de no sé qué cosa. Si bien es cierto que las actitudes de los políticos de Vox (ellos y ellas) suelen ser provocadoras y rozan el insulto, nada justifica un comportamiento machista. Y nada es nada. Habría que pedir a todos aquellos que han señalado a Rubiales y a Guerra que hagan lo mismo en este caso. Es así de sencillo.

Estamos llegando a una situación algo estúpida. ¿Hay que acabar con actitudes machistas que se han normalizado durante siglos? Desde luego que sí. ¿Son los machistas igual de rancios y peligrosos voten a un partido de derechas o a un partido de izquierdas? Desde luego. Pero debemos tener claro que hay que convivir, que no podemos reducir esto a una guerra sin cuartel de mujeres contra hombres, que no todos somos iguales (hay señoras impertinentes y bobas y hay señores igual de impertinentes y bobos; incluso hay señoras tan peligrosas como los hombres), que se trata de poder acercarnos unos a otros sin que pensemos que nos atacan o acongojados por si nos acusan de atacar sin hacer nada malo.

No se puede ser machista, no se puede estar provocando todo el día creyendo que lo que piensas es el último grito en ideología, no se puede acusar al hombre de ser hombre y no se puede ver a la mujer como un objeto que nos pertenece. No se puede nada que vaya en contra de la convivencia y no son pocos los que parecen haber perdido la cabeza en nombre de la defensa de ideas tóxicas y prescindibles. Ya basta.