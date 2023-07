Bankinter gana un 54% más. Mercados, qué esperar para hoy

El Ibex sigue atascado en los 9.400 puntos y lleva ahí seis sesiones. A pesar de haber superado los 9.500 puntos al inicio de la sesión, el Ibex cerró en 9.451,80 puntos con un leve descenso del 0,04%.

En la zona euro la tasa de inflación retrocedió al 5,5% frente al 6,1% del mes de mayo, sin embargo, la inflación subyacente subió al 5,5%, dos décimas más que en el mes de mayo. También el dato de inflación en Reino Unido bajó al 7,9% desde el 8,7% del mes anterior. Con la inflación en descenso se verán subidas de tipos de interés en el mes de julio, pero no está tan claro que continúen las subidas si la inflación va en descenso. Los inversores se mantienen prudentes hasta las reuniones de la semana próxima por parte del Banco Central Europeo y la Reserva Federal.

Los valores con mejor comportamiento fueron Inmobiliaria Colonial que subió un 5,40%, Solaria un 4,92%, Grifols un 4,15% y Laboratorios Rovi un 4,05%. En el lado de los descensos encontramos a Inditex que se dejó un 1,98%, ArcelorMittal un 1,39%, Acerinox un 1,16% y Caixabank un 0,99%. Bankinter ha presentado sus cuentas con un aumento del beneficio del 54% sobre el primer trimestre.

En Wall Street se vieron subidas en los principales índices, el Dow Jones sumó un 0,31% hasta los 35.061,2 puntos, el SP500 añadió un 0,24% hasta los 4.565,72 puntos y el Nasdaq un 0,03% hasta los 14.358 puntos. Netflix subió un 0,59%, Apple un 0,71%, Amazon un 1,91% y JPMorgan un 0,38%. Por grupos, los ganadores fueron el Real Estate, seguido de las utilites y el consumo defensivo. A la cola quedaron los materiales básicos y la tecnología.

El Nasdaq100 tomó la decisión de evitar el exceso de concentración de las acciones que se conocen como los 7 magníficos, estos valores son Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla y Alphabet. La norma indica que ningún valor pueda tener de forma individual un peso superior al 24% del índice y los valores con peso superior al 4,5% no pueden superar el 48% del total del índice. Esto se acordó el 14 de julio y entrará en vigor el próximo día 24. Esto puede tener un impacto vendedor al tener que ajustar los ETF y los Fondos sus carteras.

En los mercados asiáticos, el índice japonés Nikkei pierde un 1,31% hasta los 32.465 puntos y el Hang Seng sube un 0,33% hasta los 19.015 puntos. Los planes de China para impulsar la empresa privada no han conseguido ganarse la confianza del mercado. Los esfuerzos por reactivar el crecimiento con medidas que van desde el recorte de tipos de interés hasta incentivos regulatorios a las firmas tecnológicas no han contribuido al crecimiento de la segunda economía.

El oro cotiza a 1.983,55 dólares la onza y la plata a 25,358 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 75,28 dólares y el Brent a 79,43 dólares. El cambio eurodólar se sitúa en 1,1211 y la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 3,765%, el bono alemán a 10 años en el 2,3845% y el bono español a 10 años en el 3,431%.

Hoy conoceremos a las 14:30h el índice manufacturero de la FED de Filadelfia, también las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos y a las 16:00h el dato de ventas de viviendas de segunda mano.

Presentarán sus resultados American Airlines, J&J o Philip Morris entre otras empresas.

De las 38 empresas del SP500 que han presentado sus resultados, el 82% ha superado las expectativas. Goldman Sachs ganó un 58% menos en el segundo trimestre, ASML ganó 1.942 millones de dólares. Bank of New York Mellon sorprendió con una ganancia del 24% más o Bank of America que incrementó su beneficio en un 19% debido a las subidas de tipos de interés.

Los futuros europeos vienen en negativo, a las 08:20h el Ibex baja un 0,04%, el DAX un 0,24%, el Eurostoxx50 pierde un 0,39%, el CAC40 baja un 0,16%, el FTSE100 se deja un ligero 0,02% y el Italia40 un 0,10%.

Valores en tendencia: Ferrovial, Grifols, Fluidra o Laboratorios Rovi.