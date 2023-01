Barbacoa para celebrar el empleo

Los datos sobre el empleo conocidos esta misma mañana son claramente buenos, aunque se haya creado en diciembre la mitad de empleos que el mismo mes del pasado año. En este sentido, es el peor dato desde 2012. Pero parece que se crea empleo entre los jóvenes y las mujeres, y esto es siempre una buena noticia. Siguen sin contar como parados el más de medio millón de desempleados que no cuentan, los fijos discontinuos, luego en realidad, ahora mismo hay más de tres millones de parados en España, se ponga como se ponga Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que ayer abrazaba y besaba a Lula da Silva como si estuviera celebrando estos datos por adelantado. Qué cariñosa es esta mujer, que por cierto ya se sabe -¡oh, sorpresa!- que va a intentar ser la primera presidenta de España, sabiendo que Sánchez se va a descalabrar y que Unidas Podemos perderá cientos de miles de votos en las generales. Desde que se hizo amiga del Papa, Yoli la Modelitos está eufórica. Tiene motivos, desde luego, porque, siguiendo con el empleo, los más agoreros vaticinaban una sangría en el trabajo con la nueva reforma laboral, la suya, y eso no ha pasado ni de lejos. Podríamos tener cuatro millones de parados y no los hay, más que le pese a la oposición. El empleo en España, digámoslo ya en serio, va bien aunque se note una cierta ralentización en cuanto a la creación de puestos de trabajo de calidad y digan los expertos que este año puede ser catastrófico si se confirma la recesión económica y continúa dando problemas la inflación. Curiosamente, estos expertos son del bando de la oposición, que empezará el año diciendo que todo es un desastre. Es año de elecciones municipales, autonómicas y generales, luego, los que quieren el poder van a apretar el acelerador todo lo que puedan para sacar a Sánchez de la Moncloa. Será, pues, un año políticamente sucio, caliente, más de lo habitual, con agitación de la calle y salvajes ataques del columnismo patrio de un bando y de otro. O sea, que no habrá barbacoa dominguera del Gobierno y la oposición para celebrar que el empleo va bien en general, porque llevo meses esperando a un pintor, un albañil y un herrero y no dan señales de vida. Nadie quiere ya los chapuces, ni pagandolos con lingotes de oro, y eso es porque hay empleo de sobra y porque también hay ayudas del Gobierno. Hay 20.300.000 cotizantes en nuestro país, y esto merece, aunque no sea una barbacoa dominguera, un mostito en el Aljarafe.