Barbeito en Talhara

Antonio García Barbeito (Aznalcázar, 1950) presentó anoche su primera novela, Talhara, en la Feria del Libro de Sevilla y allá que me fui para escucharle hablar, que es de las cosas que más me gustan desde hace décadas. He empezado a leer su novela y confieso que le temo como a una vara verde, porque llevo toda mi vida queriendo escribir una -Cuatrovientos, es solo un relato de infancia-, y si acabo ésta, se me quitarán las ganas de meterme en faena. Me pasó cuando quise escribir soleares: que leí las de él y Montesinos, al que descubrí por él también, y me dije como la zorra en la fábula de las uvas: “Esas uvas están verdes”. El problema de mirarse en un espejo que no sea el de tu propia casa, es que acabas por descubrir lo bien que te ves en el de casa, porque es tu amigo y cómplice. Nunca seré Barbeito, pero me compensa admirarlo y quererlo. Llevaba más de la mitad de mi vida esperando una novela del escritor, periodista y poeta del Aljarafe. Ayer le pregunté que por qué había tardado tanto en escribirla y me dio una respuesta tan lacónica como convincente: “No tenía tiempo”. Lógico, porque está en muchos frentes literarios. Más quisiera yo que lo mío fuera solo un problema de tiempo. No, es más bien de incapacidad para escribir una buena novela, como Talhara, que según Rogelio Reyes Cano, “es la mejor expresión de la habilidad narrativa de Antonio García Barbeito, dueño de una prosa que conjuga sabiamente una gran capacidad fabuladora con un aliento poético de primer orden”. Voy por la página 32 y, sinceramente, no es muy común en la literatura actual esta manera de narrar, de contar una historia apasionante. Creo que dije hace años que el de Aznalcázar es el Marmolejo de la palabra, tanto hablada como escrita. Voy a zambullirme en esta novela y no voy a salir a respirar hasta que no la acabe, porque llevaba años esperando este gran momento. Os contaré la experiencia en unas semanas, si me quedan ganas de escribir.