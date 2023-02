Barcelona FC y Real Madrid, fuera de la liga

¿Nos costaría mucho a los aficionados al fútbol soportar que Barcelona y Real Madrid se largaran de la liga española a militar en esa Superliga que quiere impulsar Florentino Pérez en Europa para ganar más dinero con la televisión? Supongo que sí, supongo que, en especial, los tesoreros de todos los clubs de España responderán a mi loca pregunta con un sí rotundo. Sí, nos costaría porque se perdería dinero, categoría y emoción. El dinero manda en exceso, con mucho exceso, lo cual empieza a ser demasiado triste: algo que inventamos para nuestra comodidad se ha convertido en el fin esencial de nuestras vidas. Y, sin embargo, así es: el dinero hace la felicidad porque ni el escándalo del Barça va a significar la sanción que merece ni el clásico grito de “así, así, así gana el Madrid”, logran la justicia que merece un evento público y además de tanta relevancia.

No hace falta llevar a término una tesis doctoral para demostrar cómo se bajan las calzonas los equipos arbitrales ante estas dos macroempresas deportivas íntimamente conectadas con el mundo político, empresarial y mediático. El famoso José María García era el dueño de la noche en la Cope, él dice que se fue por esto o lo otro, pero yo lo escuchaba cada noche y se fue o lo largaron cuando estaba metiendo demasiado las narices en los trabajos de Florentino con los terrenos de los alrededores del Santiago Bernabeu. Los programas deportivos más seguidos, El pelotazo y El larguero, se convierten muy a menudo en una tertulia teatralmente acalorada en la que se dan a conocer asuntos interesantes pero no importantes, es un traslado de los debates de los bares a los medios aunque en los medios aparezcan profesionales por lo general bien informados. A veces me dan ganas de calificarlos como chismorreos de lujo que apenas tendrían sentido sin la existencia en la liga y copa del Barcelona y el Madrid.

Creo que me podría acostumbrar a una liga sin estos dos equipos si no resulta tan aburrida y previsible un año sí y el otro también. Salvo que esté inspirado el Atlético de Madrid, antes de empezar la liga ya sabemos el final de la película: o la conquista el Madrid o el Barça. El dinero llama al dinero. Cada uno de estos equipos parte con una ventaja de al menos nueve puntos sin empezar siquiera la contienda, cortesía de los árbitros, algo que está a la vista de toda España. Ahora, con el tema del Barcelona y sus millones -alrededor de siete millones de euros entregados al entonces vicepresidente de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira, desde el año 2001-, tenemos pruebas palpables y vergonzosas que están en manos de la Justicia. Hay una sensación de que no ocurrirá nada de alta gravedad para los intereses culés. El Barça ya no es sólo más que un club porque representa el independentismo sino porque detrás de él hay una millonada de intereses televisuales y además en la Moncloa no sólo se habla catalán en la intimidad sino abiertamente y el señor Sánchez practica deporte vestido de blaugrana.

Uno de los episodios más crueles que se recuerdan sobre favoritismos al Barcelona fue aquella cabeza de cerdo que le lanzaron a Figo en el Nou Camp al poco tiempo de que el jugador cambiara su camiseta catalana por la merengue (año 2000). Betis y Sevilla han aguantado diversos cierres por delitos digamos mucho menos aparatosos que aquél que fue sancionado con una multa -propina para el Barça- de 4.000 euros. Ahora, con este Barça presuntamente reincidente en la corrupción, los distintos poderes implicados en castigar el asunto, cuando se pruebe judicialmente, no sólo tienen en sus manos hacer justicia sino decirle a la gente que el dinero no es patente de corso, que, en efecto, podemos seguir creyendo en el Estado de Derecho y su democracia.