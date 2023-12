¡Basta ya de felonías!¡Viva la Constitución!

Vivimos, en España y en el mundo, tiempos conflictivos, llenos de interrogantes y de complejidades recurrentes. En este camino que recorro con otros españoles reconozco la sed que tiene España de buscar horizontes sensatos en medio de esta fragmentación que se incita desde Moncloa y el Sanchismo. Ese muro que intenta levantar Sánchez entre los españoles produce dicotomías y polarizaciones, antagonismos y contrastes, encuentros y choques, además de malestar, desasosiego y desesperanza que bloquean la vida social y económica y no nos dejan avanzar en nuestra vida cotidiana.

Sánchez, con tal de dormir en la Moncloa, ha premiado a los que quieren destruir España renunciando a la escucha sensata de los demócratas y tapándose los oídos para no escuchar el clamor de la calle que pide que se cumpla lo que hace 45 años elegimos todos los españoles votando la Constitución. Con su manera de actuar que va en sentido contrario nos aleja de la democracia, se carga la separación de poderes, la igualdad entre los españoles y la solidaridad entre territorios.

Esta política sin escrúpulos que se hace tras comprar el poder a cualquier precio no puede que encaminar nuestra patria a la autocracia y al cesarismo, olvidando que la Transición puso fin a cualquier forma de caciquismo que pudiera renacer en España.

Por mucho que Sánchez repita, apropiándose del lema de la Agenda 2030, que su política es la de “no dejar a nadie atrás”, lo que va a conseguir y va bastante aventajado en su esfuerzo, es empobrecer España. Así lo acreditan los datos recientes de Eurostat, revelando que España es el país en el que más ha descendido el PIB real por habitante, excluyendo los efectos coyunturales de la inflación. Son datos que coinciden precisamente con el periodo de Gobierno de Sánchez. A todo esto, podríamos añadir muchísimas otras faltas, como por ejemplo el hecho de que sigue sin repartir el 80% de los Fondos Europeos previstos para 2023.

La materialización que está haciendo este gobierno del despotismo

más rancio es la eliminación de una nación unida y sustentada por una Constitución y unas leyes que permiten convivir en paz, encontrarse y reconocerse a todos los españoles de todas las regiones. Ante tanto atropello no podemos rendirnos, tenemos que realimentar la democracia que tanto nos ha costado conquistar. No podemos abstenernos de dejarnos la piel por reconducir nuestro destino en democracia; raíz primera de nuestra Constitución y fundamento de nuestro ser españoles. No podemos aceptar la destrucción de la separación de poderes y la función originaria de la Ley que nos hace a todos iguales frente a ella. No podemos aceptar esta cultura del relativismo -que lo está permeando todo y que tiene mucho de pasotismo- caracterizada fundamentalmente por la búsqueda del interés personal de algunos dirigentes políticos que construyen sus estrategias aprovechándose de los ciudadanos tratándolos como meros objetos.

Celebremos hoy y defendamos desde mañana la Constitución de la concordia para derribar el muro de la discordia que está levantando Sánchez. No permitamos su incumplimiento, ya que vaciaría de sentido los derechos que en ella se reconocen, y nos despojaría de libertad, de igualdad y de la propia democracia.