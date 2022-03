Beato Nicolás Maduro

Aún no lo hacemos santo, es precipitado, pero ya se lo va mereciendo. Imaginen todos los peores insultos y calificativos, no importa lo graves que sean, todos se los hemos dicho y se los seguimos diciendo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pues ahora ya saben que una delegación estadounidense, en nombre del presidente Biden, ha ido a visitarle en son de paz para comprarle petróleo, etc. Yo me enteré antes de que la noticia la dieran los medios occidentales, me enteré por los manipuladores medios rusos. ¡Y era verdad! Así es la política y así es la necesidad. El pragmatismo norteamericano, que dicen los medios a su servicio en España. Pragmatismo sí, desde luego, hipocresía y falta de ética, también.

¿Tiene EEUU necesidad de gas y petróleo? En teoría, no, allí podrían ser autosuficientes en ambos campos. Pero, ¿han estado ustedes en EEUU? Si así fuera habrán visto que allí agarran el coche hasta para ir al baño, hay luces a lo loco por todas partes y conectan la calefacción o el aire acondicionado a la más mínima, en lugar de abrigarse un poco en casa prefieren el calor artificial. Las Vegas es un ejemplo de desenfreno energético y de genialidad para los negocios: sacar de una ciudad en el desierto un mito universal. Y toda esa red de nudos de carreteras que nos muestran a vista de pájaro en las películas quedará muy bien y será un símbolo de poderío e ingeniería, pero también de gasto en unas ciudades que, sucede en el caso de Los Ángeles, poseen una extensión comparable a la distancia entre Sevilla y Huelva, ¡venga ahí!, no reparemos en gastos, como dice el millonario de la película Parque Jurásico.

Entonces los yanquis deciden: vamos a decir Nicolasito donde antes decíamos Nicolasote y el petróleo que no le vamos a comprar a Putin se lo compramos a ese otro asesino genocida tirano con su pueblo, el fin justifica los medios. De paso, intentaremos separarlo de su aliado Putin. Y Rusia contesta que bueno, que el petróleo que le compra USA es apenas de un 9 o un 10 por ciento de lo que vende en el mundo y que es una pérdida soportable. Putin también tiene narices, lo están asfixiando económicamente al tío por todas partes menos por alguna y encima va de vacile.

Supongo que ya de paso Maduro les habrá dicho a los yanquis que les ordenen a los bancos europeos y a los de USA que desbloqueen el dinero y el oro de Venezuela, a ver si pueden aligerar la catastrófica situación del país que entre unos -sus gobernantes- y otros -el poder capitalista mundial- lo están matando. Hay ya emigrantes venezolanos hasta en Ganimedes, la luna de Júpiter.

Aquí los diplomas de malos, buenos, menos malos y menos buenos se cambian sobre la marcha, según les interese a los expendedores. Franco era muy malo, pero bien que lo apoyaron con su pasividad Inglaterra y Francia en la guerra civil. Luego, a finales de los 50, llegó Eisenhower a Madrid y lo bendijo a cambio de las bases militares, esas que llaman chistosamente “de utilización conjunta”. Pinochet, Stroessner, Somoza, Sadam Hussein cuando era aliado nuestro; Ferdinand Marcos, los Duvalier..., todos eran buenos, hasta Hitler fue visto con cierta simpatía un tiempo por Churchill. Algunos niegan este extremo, sin embargo, Churchill, en los años treinta, se declaró admirador de Mussolini y de Franco. No olvidemos que Churchill fue uno de los más ardientes defensores en el Parlamento Británico de la política de no intervención en la Guerra Civil española.

Hamás ha salido, entrado y salido de las listas de grupos terroristas de Occidente. En 2014, entre un escándalo de aúpa, la UE procedió a la eliminación de Hamás de su lista de organizaciones terroristas. Bueno pues ahora puede que le haya llegado el momento a Maduro que ha sido beatificado y si se porta bien ya veremos si lo subimos a los altares de la Historia. ¿Y qué haría usted, señor Reig, si estuviera arriba, en el poder, como los yanquis? Lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora predico desde la barrera, pero otra cosa es dar trigo. Nada me extraña del poder, ni lo que llevan a término los estadounidenses ni lo que puedan hacer Rusia y Putin. Soy un plumilla humilde, no un ingenuo.