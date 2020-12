Bécquer, Maese Pérez y Santa Inés, de película

Su director, Sándor M. Salas, a pesar de su juventud, goza ya de un curriculum interesante. Le gusta explorar el lenguaje audiovisual, moviéndose en distintas disciplinas como el videoarte, el documental de creación y el cine experimental. En 2008 se diploma en la Escuela Andaluza de Cinematografía (EAC), cursando la especialidad de montaje y postproducción digital. Entre sus trabajos como director cabe destacar el vídeo ensayo Silencio sísmico (2020), premiado en el Festival de Sevilla, el cortometraje Finis Gloriae Mundi (2017), el mediometraje Una experiencia musical de coexistencia (2016), la webserie Honorio (2013) y las piezas de videoarte El hombre hueco (2013) y De cara a la muerte (2012), reconocidos en diversos festivales como Alcances, ASECAN, SEFF y Proyector. Es socio fundador de la productora Anandor Producciones junto con Ana Cinta Alonso.

“Todo mortal”, dicen que fueron las dos últimas palabras de Bécquer antes de expirar. Pues no, no te vas a morir, paisano, no te vamos a dejar, y si a algunos hoy les va a tocar la lotería, otros ya tenemos en este documental/película de no ficción un premio, aunque si llega otro pecuniario de la lotería podríamos invertir en restaurar y recrear a la pobre y también becqueriana Venta de los Gatos, un sueño tan acariciado desde hace tiempo por el cantautor, escultor y reencarnación de Bécquer, Luigi Maráez, con el apoyo siempre de su compañera la música Álime Huma. Bécquer tuvo otra reencarnación en Rafael Montesinos pero como se fue con su modelo nos queda Luigi. Ninguno será mortal porque sus creaciones hablarán siempre por ellos. Habite o no el olvido, ahí estará Bécquer, Montesinos, Luigi, Álime, Abraham y ahora Sándor y todo el equipo que se ha acordado de una historia que quién sabe si un día recorrió de verdad la Nochebuena de Sevilla.