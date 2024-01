Begoña Gerpe, sigue así

Begoña Gerpe es de los míos, se nota lo que no le gusta y lo dice con voz firme, sin demasiados temores, vence los que tiene y coloca por encima su derecho a ser como haya decidido ser. Se pinta sus labios del mismo color que la pasión medida con la que habla. Desplaza con cierta decisión una parte de su melena suave y limpia, dejando la mitad mirando al espectador y la otra reposando en su espalda. Es femenina -no feminista, alabado sea el cielo- sin apenas abalorios. No insulta, argumenta y define a veces con palabras contundentes, lucha por su individualidad y eso hoy es maravilloso, oh, en la sociedad del individualismo hay que luchar por que respeten la individualidad, la mismidad, como decían los libros de filosofía.

Sólo por ser ella misma recibe del rebaño bofetadas por todas partes y a veces las bofetadas son puñetazos y eso otro que ahora las generaciones de cristal llaman maltrato psicológico. Pobres criaturitas, unas palabrotas procedentes de cerebros concretos son maltrato, como si la vida entrara siempre a besos. La Gerpe es abogada, gallega y criada en León. Su madre friega escaleras y su padre está familiarizado con las faenas mineras. Lo dice ella y a mucha honra, en este mundo tan meloso se debe decir porque hay quien habla demasiado en nombre de unos vulnerables a los que sólo ha conocido por El Diario.es u otros medios progresistas que progresan hacia atrás contando historias de lo malos que son los ricos y les va bien porque a la izquierda siempre le será de provecho dado que el mercado crea pobres, hambre y encabronamiento y, ante la impotencia para remediar la situación, ahí están personas como la Gerpe para desahogarse con ella.

Desde su canal de YouTube la Gerpe propicia todos los días actos de caridad entre la chusma necesitada de ellos porque reparte unas monedas de cabreo para que los débiles mentales progres puedan seguir diciendo que la culpa de todo siempre la tienen los demás y en especial los fachas como Begoña Gerpe que ha confesado ser admiradora de Abascal y votante de Vox al tiempo que ha criticado a Vox como buena librepensadora. Abascal no creo que le diera mucha cancha en Vox, desgraciadamente los partidos premian al calladito, al dócil y al palmero más entusiasta de Las Cortes.

Begoña no se conforma con pensar como quieren que piense. Estos son los buenos y estos los malos, he aquí el feminismo y aquí el machismo. Alto, alto, que ahora voy yo a meter las manos en las llagas del Maestro para comprobar que realmente ha resucitado, para eso soy abogada y ser humano, demasiado humano. Y madre de una criatura que ha parido en el recientemente fallecido 2023. Ser madre ya es una distinción seria y atreverse con la dictadura de papel de arroz que tanto quiere destacar para lo poco original que aporta son dos enormes méritos hoy en día. Puede que su madre o su padre le digan eso de “niña no te señales”, y, si no son ellos, otros se lo dirán. O, al revés, “qué valiente eres”, “sigue así”. ¿La vais a ayudar de verdad imitándola o vais de jaleadores?

Me parece que, cuando vaya cumpliendo años, Begoña Gerpe no perderá sus energías sustanciales pero sí las administrará mejor. Personas como Gerpe son necesarias en la dictadura actual aunque también entren en el postureo como entro yo desde este rincón del periodismo al que sospecho que le queda poco tiempo entre ustedes una vez que El Correo ha pasado a otras manos. Por fortuna, en estos tiempos, las propias contradicciones del sistema te permiten seguir teniendo voz e influencia entre los públicos siempre que no te pases, la misma Begoña Gerpe advierte que se va a callar determinados enfoques o temas para que no le cierren el canal. El enchufe de la Red también es de propiedad privada y no está ahí para todo, a ver si nos vamos a creer que esto es la Utopía de Tomás Moro pero en el siglo XXI.

Gerpe profundizará y acaso se convenza de que ella habla para minorías por muy bien que le vaya el canal. Puede que le pase como a Anguita que se expresaba de maravilla pero luego no lo votaban. Y puede que se dé cuenta, con pesar, de que, en efecto, lo de Gaza es una masacre israelita, a pesar de que pueda admirarse la aportación judía al conocimiento científico, literario, filosófico y empresarial del mundo -ayer y hoy- muy superior al islámico, desde luego. Eso junto a que nunca debieron los Reyes Católicos expulsarlos de España. Son luchas entre los de arriba, hoy están ellos en esa situación, ya oficialmente, y operan de la misma forma. Es una cuestión menor junto a la valentía que Begoña Gerpe demuestra en variadas facetas de la actualidad. Que se deprima tarde y despacio.