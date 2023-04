Belén Esteban, cateta del siglo, defensora de pleitos pobres

Belén Esteban grita sin parar al intervenir en los programas de televisión; Belén Esteban se muestra agresiva si alguien le quita la razón o expresa posturas contrarias a las suyas; Belén Esteban habla de personas públicas como si las conociese de toda la vida (por ejemplo, del rey emérito) y defiende cosas de las que ni entiende ni entenderá en la vida. Escuchar a Belén Esteban y echar un vistazo a sus éxitos pasados explica muy bien lo que sucede en la sociedad española.

Los políticos populistas triunfan en España. No hay nada mejor que prometer cosas imposibles, atacar lo que no es español, señalar a grupos minoritarios como si fueran un peligro, o acusar de falta de patriotismo a todos los que se oponen a comulgar con ruedas de molino, para triunfar en política. Belén Esteban ha mostrado el camino del populismo más rancio, macarra y cateto a los nuevos políticos. Si ella ha triunfado cualquiera puede hacerlo, pensaron algunos. Y acertaron. Copiar lo chabacano de Belén Esteban y aparecer en medios hablando del futuro de España, de lo malo que son inmigrantes, de lo honesto del rey emérito y cosas similares, ha sido inmediato.

Belén Esteban es intolerante, chula y desagradable con todo aquel que es capaz de llevarle la contraria. Alguien, alguna vez, le concedió el privilegio de decir y hacer lo que le viniera en gana (las audiencias subían y subían y la gallina de los huevos de oro crecía sin parar) y se creó un monstruo que se alimenta de la propia decadencia de una cadena que intenta virar a lugares más blancos y no encuentra el modo. Sólo quitando de en medio a la caterva que encabeza esta mujer lo conseguirán.

Belén Esteban es el paradigma de ignorante que presume de serlo. Esta mujer es una indigente intelectual de manual. Esta mujer presume, alardea, de lo inculta que es, de lo gracioso que resulta no hablar idiomas, no leer un libro en la vida o no ser capaz de colocar un país en el mapa.

Pero aquí la tenemos, defendiendo al rey emérito a gritos (¿le hace un favor o todo lo contrario?), defendiendo a Ana García Obregón (¿al pijerío más tradicional le apetece que le defienda la cateta del siglo?) o a Anabel Pantoja como si fuera la mejor persona del mundo, una estrella mundial o miss universo. Esto es lo que tenemos y resulta una vergüenza.