Belén Esteban, lo que le queda en el convento o como hacer el ridículo sin parar

Belén Esteban parece haber decidido morir matando, es decir, Belén Esteban interviene en Sálvame para señalar a otros programas de la cadena (En concreto, al programa de Ana Rosa Quintana), Belén Esteban no deja de gritar las excelencias de sus gazpachos, salmorejos y patatas fritas (quiere aprovechar su tiempo televisivo para dar visibilidad a los productos que ella comercializa o patrocina o lo que sea, ni sé lo que hace ni me importa), Belén Esteban no aguanta una a nadie (si le dicen que no tiene razón se levanta y se va del plató). Son ejemplos aunque la lista de desatinos es larga.

No hace falta decir que Belén Esteban hace el ridículo a conciencia, se muestra chabacana, barriobajera, poco elegante, cateta y arrogante. Sigue pensando que es una especie de diosa de la televisión y sigue pensando que en cualquier canal se rendirán a sus pies. Esta es la que dijo que nos jodiéramos porque quedaba Sálvame para rato. Belén Esteban siempre ha sido lo que es y no sorprende su postura extrema e insultante. Lo que ha cambiado mucho es la percepción de los espectadores, lo que ha cambiado es su rol en la televisión. Y es que Belén Esteban está más vista que el TBO y, aunque ella no lo sabe, nadie quiere tenerla cerca. Le va a pasar, ahora, lo que le pasó con su traje de novia (nadie quiso hacérselo y recurrió a lo más básico para poder casarse de blanco) y será difícil que los platós de televisión se llenen con sus gritos y su cara de ajo y vinagre.

Para lo que le queda en el convento, Belén Esteban ha decidido cagarse dentro. Lo que no sabe, por lo que parece, es que en otras cadenas están tomando nota y que las va a pasar canutas para trabajar como hasta ahora. Alguien debería advertir a esta mujer que esos negocios que parecen ser una fuente de ingresos que ella tiene como salvadores pueden ir a peor porque ella ha demostrado que la mejor empresaria del mundo no es y que el primero que pasa le puede engañar. Tanta chulería se puede volver contra ella. Que alguien se lo diga, de verdad.