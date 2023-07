Belén Esteban o la ovación a lo cutre y a lo casposo

Belén Esteban es el paradigma de cambio nefasto en la sociedad española durante los últimos veinte años.

Antes, si alguien no leía no lo decía porque sabía que no hacerlo (leer) era cosa de tarugos; antes, el que despreciaba la cultura lo ocultaba porque sabía que eso era una postura estúpida que se justificaba sólo por carencias inconfesables (de uno mismo); antes, si gritabas en público y tenías la lengua rápida para decir bobadas, alguien te afeaba la conducta y te pedía silencio y buenas maneras. Nunca antes la mala educación, la falta de respeto por el lenguaje, la chulería o la falta de preparación, habían sido tan bien vistas como ahora. Y una de las causas por lo que esto sucede es la participación en la televisión de personas como Belén Esteban. Nada de estudios, nada de educación y enormes ganas de presumir por ello. Dar voz a semejantes tarugos no puede traer nada bueno.

Belén Esteban puede asistir a eventos en los que es aplaudida, a concursos que gana por narices, a debates en los que impone sus ideas por ser la ‘princesa del pueblo’ (no puedo sentir más vergüenza al recordar que a este leño se le conoce así), puede presumir de haber llegado lejos gracias a un trabajo que consiste en, primero ser la pareja de un torero y, después, vender exclusivas en las que se habla mal del matador de toros... Pero Belén Esteban es lo que es, se ponga como se ponga.

Belén Esteban representa todo lo que se ha vuelto opaco e inquietante en la sociedad española (en el ámbito de la televisión y las influencias en audiencias, claro). Y representa un peligro en algunas otras cosas que parecen, al menos, ridículas e inexplicables. Hace unos días, lamentaba y criticaba la señora Esteban un ataque homófobo. Muy bien. Pero al mismo tiempo defiende las ideologías más contrarias a los derechos del colectivo LGTBI, y lo hace votando a partidos que representan cierto peligro de regresión en cuanto a derechos sociales conquistados con tanto esfuerzo (así lo ha confesado ella misma... lo de votar a unos u otros, digo). El criterio de esta mujer es reflejo de su capacidad intelectual.

Al menos nos la hemos quitado de encima a diario. Algo es algo.