Belén Esteban pone del revés el CIS de Tezanos

Tezanos no puede acertar con el CIS ni a la de tres porque las cosas se le ponen difíciles cada vez que Belén Esteban abre la boca. Ahora resulta que ‘la princesa del pueblo’ va a dejar de votar al PP porque los políticos de ese partido pactan con Vox. No voy a entrar a juzgar si eso es razonable, noble, lógico o una parida; cada uno puede hacer lo que le parezca mejor con su voto. El problema es que van a volver loco al pobre Tezanos, él que ya había preparado un escenario en el que el PP gana las elecciones y Vox pierde la mitad de escaños, un escenario en el que el PSOE puede gobernar junto a Sumar y todos sus socios menores. Igual, después de la intervención de Belén Esteban la cosa se pone patas arriba y resulta que Vox recupera todos esos escaños que dice Tezanos que perderá; o el PSOE de Sánchez alcanza la mayoría absoluta. Porque no sabemos si Belén Esteban votará a unos u otros. No hay derecho a dejar las cosas en el aire porque a Tezanos le va a terminar dando un síncope con tanto disgusto.

Pobre Tezanos. Este hombre no puede atinar ni aposta.

Belén Esteban (esto puede parecer un disparate y un chiste aunque no lo es) influye en muchas personas. Igual que le compran un gazpacho o un salmorejo o una bolsa de patatas fritas, pueden cambiar el voto para arrimarse a lo que la señora Esteban puede hacer frente a una urna. Creo yo que, estando como estamos en España, el señor Tezanos debería preguntar a Belén Esteban por lo que piensa decir antes de dar resultados definitivos de sus encuestas.

En fin, no sé si ponerme a llorar o seguir partiéndome de risa. Qué cosas.